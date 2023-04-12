Два очка Сергачёва, 40-я шайба Капризова и гол Малкина в большинстве: как россияне стали звёздами дня в НХЛ

Михаил Сергачёв записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче с «Торонто», а его партнёр по «Тампа-Бэй» Никита Кучеров выступил в роли ассистента и добрался до отметки 112 очков за сезон. Кирилл Капризов впервые после травмы поразил ворота соперника в противостоянии с «Виннипегом» и второй раз в карьере забросил 40 шайб за регулярный чемпионат, а Андрей Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» и сам приблизился к этой отметке. Евгений Малкин поразил ворота соперника во второй встрече подряд, а Иван Проворов отдал две результативные передачи и прервал серию из десяти игр без очков.

Неудачная проверка «Тампы»

Дуэль «Лайтнинг» и «Мейпл Лифс» в концовке сезона была особенно примечательна хотя бы по той причине, что представляла собой своего рода репетицию противостояния первого раунда плей-офф НХЛ. В то время как большинство команд лишь ожидали узнать имена своих соперников по четвертьфиналу конференций, хоккеисты «Тампа-Бэй» и «Торонто» уже готовились ко второму подряд свиданию на данной стадии турнира. Годом ранее подопечные Джона Купера с огромным трудом взяли верх (4:3), и прошедшая игра показала, что в этот раз легче вряд ли будет.

Встреча на «Амали Арене» получилась не только сверхнапряжённой, но и невероятно жёсткой и запомнилась обилием удалений. В общей сложности оппоненты наработали на 52 минуты штрафа, 20 из которых были выписаны за драки. Сначала между собой схлестнулись бывшие партнёры по «Тампе» Патрик Марун и Люк Шенн, ныне защищающий цвета клуба из Канады, а затем их примеру последовали Кори Перри с Майклом Бантингом.

К этому моменту «Лайтнинг» уже дважды уступали в счёте, но в обоих случаях отыгрывались, причём благодаря российским легионерам. Сначала Алекс Киллорн здорово подставил клюшку под наброс Михаила Сергачёва и помог тому набрать шестое очко в последних шести матчах, а затем свою результативную серию продлил Никита Кучеров. После его попадания в створ шайба транзитом через Брейдена Пойнта отскочила к Нику Пербиксу, который и восстановил паритет. Россиянин отличился в пятой встрече подряд и достиг отметки в 112 очков, сохранив третье место в гонке бомбардиров лиги. Больше лишь у Коннора Макдэвида (152) и Леона Драйзайтля (125).

Но на этом силы «Тампы» закончились. За оставшееся время Андрей Василевский пропустил ещё дважды и покинул лёд с непривычно низким для себя процентом отражённых бросков (83,3%), а его партнёры смогли лишь сократить отставание (3:4). На этот раз на пути пущенной Сергачёвым шайбы не оказалось никого. Михаил забил десятый гол в сезоне и повторил личный рекорд. Ранее эта планка покорялась ему лишь в первенстве-2019/20. Как итог, заслуженное звание третьей звезды.

Голы Капризова и Малкина

Примечательно, что в этот день поражение потерпели и две другие команды, где одними из главных звёзд являются отечественные хоккеисты. Справиться с «Виннипегом» не смогла ведомая восстановившимся после травмы Кириллом Капризовым «Миннесота». Подопечные Дина Эвасона пропустили дважды уже к 14-й минуте и так и не смогли отыграться. Хотя и пытались. В начале третьего периода россиянин организовал настоящую осаду ворот «Джетс» в большинстве и с третьей попытки всё же сумел пробить Коннора Хеллебайка и забросить первую шайбу после возвращения в строй.

Капризов не только второй раз в карьере добрался до отметки в 40 голов в регулярке и стал рекордсменом Миннесоты по данному показателю, но и был включён в тройку главных звёзд встречи. И причина тому в активности в целом. Кирилл оказался лидером «Уайлд» не только по числу точных попаданий в створ (восемь), но и проведённому времени на льду (22:13). Но помочь партнёрам развить успех не сумел. Те не только больше не огорчили Хеллебайка, но и пропустили в концовке — 1:3.

Но если Капризов завершил матч с «Виннипегом» с показателем полезности «-2», то его соотечественник из «Питтсбурга» с ещё более низким («-4»). Однако ни этот факт, ни разгромное поражение коллектива не помешали Евгению Малкину попасть на третью строчку в списке главных звёзд. И причиной тому гол в начале третьего периода, позволивший «Пингвинз» сравняться с «Блэкхокс» в счёте. В ходе розыгрыша большинства россиянин занял позицию на пятаке и подставил клюшку под передачу Остина Вагнера. И благодаря этому отличился в 27-й раз в чемпионате. Последний раз это удавалось ему пять лет назад. Тогда он «настрелял» 42 шайбы.

Проблема в том, что за пять с небольшим минут «Питтсбург» дважды пропустил «Чикаго», а в концовке дал «Чикаго» два раза поразить пустые ворота, ответив на это лишь «выстрелом» Дэнтона Хайнена (2:5). Тем самым не только потерпел крупное поражение от одной их худших команд лиги, но и осложнил себе задачу по завоеванию путёвки в плей-офф. Теперь Малкину и компании необходимо побеждать «Коламбус» и надеяться, что «Айлендерс» будут биты «Монреалем» в основное время. Ведь даже проигрыш в овертайме позволит им остаться на спасительной восьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ведь по личным встречам «Пингвинз» уступают конкурентам с сухим счётом (0:4).

Успехи Кузьменко и Проворова

В отличие от звёздных соотечественников, Андрей Кузьменко не только зажёг своё имя на табло, но и имел возможность отпраздновать победу с коллективом. «Ванкувер» в гостях взял верх над «Анахаймом» (3:2), а россиянин стал автором второго гола. В середине первого периода он великолепно открылся на границе чужой зоны, вышел на рандеву с Лукашем Досталом и в эффектной манере разобрался с чехом. Пара обманных движений и попадание аккурат над щитком. «Дакс» не сдались и впоследствии даже восстановили паритет, но всё же проиграли. Точку поставил Джей Ти Миллер.

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Что касается Кузьменко, то его дебютный сезон в НХЛ можно назвать не только успешным, но историческим. Экс-нападающий СКА с ходу разразился 72 (39 + 33) очком и установил рекорды «Ванкувера» по числу голов и результативных баллов среди новичков. По первому показателю он уже давно обошёл Павла Буре (34), а по второму — одноклубника Элиаса Петтерсона (66). Правда, взобраться на первую строчку и по числу передач ему не удастся. Её с большим отрывом удерживает Куинн Хьюз (48).

Этот игровой день в актив себе вполне может занести и Иван Проворов. В противостоянии с «Коламбусом» он не только дважды ассистировал партнёрам и тем самым набрал очки впервые за 11 матчей, но и помог «Филадельфии» прервать неудачную серию. В последний раз «Флайерз» побеждали 29 марта, когда в напряжённой борьбе одолели «Монреаль».

Причём первый пас получился на загляденье. В ходе розыгрыша лишнего россиянин эффектно развернулся у борта и обратным хватом переправил шайбу Джеймсу ван Римсдайку. Тот не промахнулся и довершил возвращение «Филадельфии» со счёта 0:2. А за 15,5 секунд до окончания овертайма Проворов организовал атаку, которую завершил Оуэн Типпетт.