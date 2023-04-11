Дубль Панарина, 45 сейвов Самсонова и первый гол Афанасьева: как россияне проводят концовку регулярки НХЛ

Артемий Панарин оформил дубль в матче с «Баффало» и в третьем сезоне подряд набрал 90 очков в регулярном чемпионате НХЛ. Однако этого оказалось недостаточно для победы: «Рейнджерс» уступили в серии буллитов, хотя Владимир Тарасенко реализовал свою попытку. Голкипер Илья Самсонов совершил 45 сейвов в противостоянии с «Флоридой» и помог «Торонто» выиграть в овертайме. А нападающий «Нэшвилла» Егор Афанасьев забросил первую шайбу в карьере.

Дубль Панарина

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги вышел на финишную прямую, и команды проводят последние матчи с разным настроем. «Рейнджерс» перед визитом «Баффало» сохраняли шансы на победу в Столичном дивизионе, а также высокий посев в четвертьфинале Западной конференции, который мог обеспечить им преимущество своей площадки.

Правда, история встреч с «Сейбрз» в нынешнем сезоне не сулила подопечным Жерара Галлана лёгкой прогулки — пути команд дважды пересекались до этого, и в обоих случаях победитель определился в овертайме. Сначала Артемий Панарин принёс победу ньюйоркцам, а затем Джефф Скиннер вернул сопернику должок. Не стал исключением и третий матч, правда, на сей раз выяснение отношений завершилось серией буллитов.

Несмотря на обилие звёздных исполнителей, наиболее заметным в составе хозяев был Панарин. Он сумел отличиться в большинстве в самом начале второго периода, когда его команда уступала со счётом 0:1. В качестве ассистента выступил Мика Зибанеджад. Хоккеисты без помех преодолели практически всю площадку, и россиянин из левого круга вбрасывания забросил 27-ю шайбу в сезоне.

А через десять минут сработала связка Панарина с Тарасенко. Владимир подобрал шайбу у борта в зоне соперника, выдал поперечную передачу, и Артемий расстрелял ворота Девона Леви из «офиса» Александра Овечкина. Для форварда это очко стало 91-м в регулярке, благодаря чему он сравнялся в списке лучших бомбардиров сезона с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби и его соотечественником из «Тампы» Брейденом Пойнтом.

Кроме того, Панарин повторил достижение легенд «Рейнджерс» Марка Мессье и Жана Рателля. Он стал третьим игроком в истории клуба, кому на протяжении трёх сезонов удавалось набирать 90 и более очков.

Однако дубля россиянина «Рейнджерс» не хватило для победы. В третьем периоде ньюйоркцы на ровном месте создали проблемы сами себе — не смог спасти ситуацию даже Игорь Шестёркин, который в этом матче совершил 37 сейвов. За десять минут до финальной сирены грубую ошибку совершил защитник К'Андре Миллер. Первый бросок российский голкипер отразил, однако на добивание Кейси Миттельштадта среагировать не успел.

В основное время и в овертайме больше никто отличиться не сумел, а в серии буллитов героем стал не Шестёркин, а его молодой оппонент — Девон Леви. Он принёс своей команде победу и стал первой звездой матча. Смазал впечатление от игры и Панарин. Он не смог реализовать свою попытку, в отличие от Тарасенко.

45 сейвов Самсонова

Потрясающую игру продемонстрировал голкипер «Торонто» Илья Самсонов, которому переход из «Вашингтона» явно пошёл на пользу. В матче с «Флоридой» россиянин впервые в новой команде отразил 45 бросков, а его коэффициент надёжности составил 97,8%.

Уже в первом периоде он совершил 15 сейвов, а один из самых эффектных эпизодов с участием россиянина случился после ошибки Мэттью Найза. Американец подарил шайбу сопернику, и тот вышел один на один, но обыграть Самсонова не сумел.

Яркой получилась и концовка встречи. На последней минуте овертайма хоккеисты «Флориды» втроём выкатились на ворота соперника против двух защитников. Атаку должен был завершить Мэттью Ткачак, но россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности, в шпагате дотянувшись до летевшей в ближний угол шайбы. А всего через несколько секунд Джон Таварес принёс «Торонто» победу. Форвард был признан первой звездой встречи, а Самсонов — второй.

Провал Сорокина

В отличие от Самсонова, Илья Сорокин, защищающий ворота «Нью-Йорк Айлендерс», матч с «Вашингтоном» никак не может записать себе в актив. «Кэпиталз» потеряли шансы на выход в плей-офф ещё на прошлой неделе, однако продолжают доставлять неприятности соперникам. Дилан Строум и Расмус Сандин за 63 секунды забросили сразу две шайбы. Причём броски для российского голкипера не выглядели неберущимися. Он вполне мог с ними справиться, но не выручил команду.

А в концовке первой двадцатиминутки грубо ошиблись уже защитники «Айлендерс», позволив форварду «Вашингтона» Крэйгу Смиту расстрелять Сорокина с близкого расстояния.

Перерыв пошёл на пользу Илье. Второй и третий периоды он провёл надёжно, отразив все броски по воротам и сохраняя шансы команды спастись. Но ранняя замена голкипера на полевого игрока привела к поражению — 5:2.

Этот результат существенно осложнил жизнь «Айлендерс» в борьбе за место в плей-офф. Команда пока идёт восьмой в турнирной таблице Восточной конференции, на очко отставая от «Флориды». Но у дышащего в спину обоим коллективам «Питтсбурга» осталось две игры в запасе.

Голы Афанасьева и Гаврикова

Наконец-то сумел отличиться в НХЛ форвард «Нэшвилла» Егор Афанасьев. Прошлый сезон и начало текущего он провёл в АХЛ, там же начинал и текущий, однако с середины марта стал стабильно играть за первую команду. Связано это и с существенными изменениями в составе «Предаторз». В итоге шанс получили многие талантливые игроки, в том числе 22-летний россиянин.

Сразу же проявить себя Егору не удалось. За 16 матчей он не набрал ни одного очка, но в противостоянии с «Калгари» уже на шестой минуте наконец сумел отметиться голом. Марк Янковски заблокировал выброс Якоба Маркстрёма, выкатил шайбу на пятак, откуда Афанасьев поразил ворота соперника. «Нэшвилл» в итоге победил в серии буллитов со счётом 3:2.

Записал 19-е очко в сезоне на свой счёт в матче с «Ванкувером» Владислав Гавриков. Защитник «Лос-Анджелеса» отличился в третьем периоде после передачи Тревора Мура. «Кингз» уверенно победили — 3:0.