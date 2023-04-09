Дементьев о драфте НХЛ: для меня номер один — Даниил Бут

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о будущем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Драфт НХЛ — это коварная процедура. Можно идти вторым в списках команды, но быть выбранным пятым или шестым. Матвей Мичков — очень серьёзный хоккеист, он очень продуктивен на протяжении уже долгого времени, выдержать такой темп не каждый сможет. Это признак профессионализма. Но, зная всех возможных кандидатов на драфт, для меня номер один — Даниил Бут из «Локомотива». Он крупногабаритный игрок, прекрасно владеет коньками и клюшкой, он из хоккейной семьи. Парень нацелен на результат. Габариты в хоккее играют немаловажную вещь, он ими обладает, как и неординарным мышлением, видением игры. Даниил — игрок, который усиливает своё окружение и умеет использовать своих партнёров для улучшения своей игры. Он пригодится любому клубу из НХЛ. Будь я главным тренером, я бы выбрал именно его», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев поделился мнением об исходе противостояния ЦСКА и СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина.