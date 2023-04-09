Дементьев: финалы конференций КХЛ в этом году крайне непредсказуемы

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением об исходе противостояния ЦСКА и СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Дементьев: финалы конференций КХЛ в этом году крайне непредсказуемы
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Финалы конференций в этом году крайне непредсказуемы. Не возьмусь говорить о том, кто победит, ЦСКА или СКА. Каждая команда обладает своим преимуществом. Состав московских армейцев не так давно выигрывал Кубок Гагарина. У питерской команды хороший игровой рисунок, серьёзная и длинная скамейка, которая позволяет производить всевозможные перестановки для достижения результата. Может быть такое, что одна из команд может доминировать и выглядеть лучше, но на её результат повлияет случайная шайба либо же, наоборот, не заброшенная шайба. Увидим. За это мы и любим хоккей», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев высказался об игре омского «Авангарда» в полуфинальной серии против «Ак Барса».

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