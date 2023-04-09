Дементьев — об игре «Авангарда»: недостаточно одного Буше

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре омского «Авангарда» в полуфинальной серии против «Ак Барса».
Дементьев — об игре «Авангарда»: недостаточно одного Буше
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Недостаточно одного Рида Буше, необходимо, чтобы и другие лидеры «Авангарда» подключались к более продуктивному взаимодействию. Также необходимо поднимать уровень результативности. Это как раз и является основной проблемой омичей. Билялетдинов создал достаточно мощное звено: Воронков, Радулов, Сафонов. Не будем забывать, что есть ещё и Кагарлицкий вместе с Шипачёвым. Все эти игроки являются образцом взаимодействия, мастерства, духа и характера, чего так не хватает «Авангарду». Безусловно, они сделали большой шаг вперёд по сравнению с началом чемпионата. Была определённая неуверенность в результатах команды. Но изменения по ходу сезона показали, что команда способна адаптироваться под ситуацию и способна меняться. Но, к сожалению, кто-то побеждает и идёт дальше, а кто-то смотрит на то, до какой стадии он дошёл», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев прокомментировал победу «Ак Барса» над омским «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

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