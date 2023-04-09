Дементьев: то, как сыграли сегодня «Ак Барс» и «Авангард», вызывает неподдельный интерес

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Ак Барса» над омским «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Насколько интересным у нас становится чемпионат: в начале сезона что «Ак Барс», что «Авангард» не входили в число восьми участников плей-офф, но сыграли между собой в финале конференции. Игры между такими соперниками, как «Ак Барс» и «Авангард», всегда решаются в тонких моментах: у кого крепче нервы и выше мастерство, у того будет и преимущество. Проиграть в двух встречах, сравнять счёт и победить в овертайме в двух встречах — здесь не стоит говорить о случайностях. Здесь нужно говорить о закономерности. «Ак Барс» действовал закономерно, тот же сценарий, Шипачёв приносит победу. То, как сыграли сегодня обе команды, вызывает неподдельный интерес и уважение. Я хочу от всей души поздравить казанцев с выходом в финал!» — заявил Дементьев RT.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о том, кто сыграет в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом».