Терещенко: ЦСКА составит пару «Ак Барсу» в финале Кубка Гагарина

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о том, кто сыграет в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Думаю, что в финале пару «Ак Барсу» составит ЦСКА. На мой взгляд, в последних играх московские армейцы показали себя лучше СКА. И по контролю шайбы, и по игре в целом. В последнем матче питерцы до гола вообще не могли ничего сделать, а в случае со второй шайбой повлияла ошибка молодого защитника. Так что я отдаю предпочтение ЦСКА — по организации и по исполнителям армейцы сейчас выглядят куда лучше своих коллег из Петербурга. А что касается финала, то там ЦСКА уже будет куда сложнее, потому что «Ак Барс», как мы видим, сейчас очень хорошо мотивирован и показывает отличный хоккей. Нас ждёт очень жаркий финал», — сказал экс-игрок в интервью RT.

Ранее Терещенко заявил, что «Ак Барс» вышел в финал заслуженно, прекрасная победа. 

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