Терещенко: «Ак Барс» вышел в финал заслуженно, прекрасная победа

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Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Терещенко прокомментировал победу команды в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2).
Терещенко: «Ак Барс» вышел в финал заслуженно, прекрасная победа
  • РИА Новости

«Сама игра была хорошая, держала в напряжении. И достаточно интересно было наблюдать за этой серией. Я уже не раз говорил, что с приходом Зинэтулы Хайдяровича «Ак Барс» стал одним из фаворитов КХЛ. Поэтому мы видим их в финале. Они вышли туда заслуженно, прекрасная победа. «Авангард», ведя 2:0, упускает победу, причём во второй раз за эту серию. В Омске они вели с таким же счётом и тоже уступили таким образом. Что касается эпизодов с судейством, то, на мой взгляд, здесь был восстановлен статус-кво. Сначала в одни ворота не засчитали, потом в другие — тут всё поровну. Сейчас смысла это обсуждать нет, игра завершилась. С этим пусть разбираются судьи в специальных комнатах», — сказал экс-игрок в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина.

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