Эмоциональный момент: Тарасенко забил бывшему клубу, а Кузьменко вошёл в топ-6 лучших новичков НХЛ за последние 35 лет

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко записал на свой счёт гол и результативную передачу в выездном матче с «Сент-Луисом», за который он выступал на протяжении 11 сезонов. Россиянин признался, что пережил очень эмоциональный момент, вернувшись на лёд «Энтерпрайз-центра» в новом качестве. В свою очередь, Алексей Торопченко отметился точным броском, воспользовавшись нерасторопностью Артемия Панарина. Между тем Андрей Кузьменко забросил 38-ю шайбу за «Ванкувер» и вошёл в топ-6 самых результативных дебютантов НХЛ за последние 35 лет.

Возвращение Тарасенко

Встреча «Сент-Луиса» с «Рейнджерс» обещала стать особенной для Владимира Тарасенко. Форварда обменяли в Нью-Йорк всего два месяца назад, и это первое его возвращение на ледовую арену, которая была для него родной на протяжении 11 сезонов. За это время Тарасенко набрал 553 очка и занял пятое место в истории «Блюз» по этому показателю. Также он замыкает пятёрку лидеров франшизы по количеству голов — на его счету их 262. А в сезоне-2018/19 россиянин помог клубу завоевать Кубок Стэнли.

В команде с уважением относятся к бывшему игроку и устроили ему трогательную встречу. На видеокубе «Энтерпрайз-центра» перед началом матча показали фото Тарасенко с Кубком Стэнли и надписью «Спасибо, Влади». Хоккеист посмотрел ролик со скамейки запасных «Рейнджерс», а затем вышел на лёд, чтобы поблагодарить фанатов. Те ответили ему овациями.

«Для меня это был очень эмоциональный момент. Большое спасибо всем. Я не особо часто даю комментарии после обмена, но вся та поддержка, которую нам оказывали эти 11 лет, — это что-то невероятное. Болельщиков я всегда обожал, ко мне и моей семье они были очень добры. Так что нас это очень и очень тронуло. Спасибо вам за это большое. У меня нет слов, чтобы описать, что я испытал», — сказал Владимир после игры.

Однако на этом гостеприимство «Сент-Луиса» закончилось. Хозяева, хотя и лишились шанса на выход в плей-офф, не собирались дарить очки сопернику. Счёт во втором периоде открыл восходящая звезда «Блюз» Алексей Торопченко, забравший шайбу у слишком долго выискивавшего варианты для продолжения атаки в чужой зоне Артемия Панарина. 23-летний россиянин обокрал соотечественника, убежал к воротам и отправил шайбу в дальний угол. Этот гол стал для него четвёртым в последних шести матчах, а всего в активе Алексея десять заброшенных шайб в нынешнем сезоне.

«У нас отличная слаженность, и мы знаем, как каждый из нас будет действовать на льду. Мы просто усердно работаем и при любой возможности оказываем давление на ребят, просто хорошо играем в обороне. (Переходим. — RT) из защиты в нападение — вот и всё», — поделился хоккеист секретом своей результативности.

Панарин же взял вину за пропущенную шайбу на себя, объяснив ошибку тем, что выискивал для передачи Тарасенко — хотел, чтобы партнёр обязательно отличился в игре с бывшей командой.

«Я понимал, что он слишком далеко от ворот, чтобы попасть. Попытался переместиться и сделать ему пас — найти его в зоне ближе к воротам. Я допустил ошибку, случился гол — это моя оплошность», — отметил Артемий.

Владимир же нашёл свой шанс в этой игре сам: в начале третьего периода он оказался расторопнее всех на добивании после броска Криса Крайдера. А ближе к концу встречи, когда «Рейнджерс» уступал 1:2, россиянин ещё и отдал голевую передачу на Винсента Трочека, который сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Однако в дополнительное время удача оказалась на стороне «Блюз», а Тарасенко и компания уехали из Миссури лишь с одним набранным баллом, затруднив себе борьбу за второе-третье место в Восточной конференции.

Рвение Кузьменко

Продолжает восхищать экспертов и болельщиков нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Он проводит яркий дебютный сезон в НХЛ и мог бы претендовать на «Колдер трофи», если бы не возраст. 4 февраля хоккеисту исполнилось 27 лет, а престижную награду лиги вручают спортсменам не старше 26.

Однако самого Кузьменко это, похоже, не смущает, и он не намерен останавливаться на достигнутом. В игре с «Чикаго» Андрей прервал безголевую серию из трёх матчей, поразив в первом периоде ворота соперника броском почти с центра площадки.

Этот гол стал для Кузьменко 38-м в нынешней регулярке, что позволило ему ворваться в топ-6 лучших новичков НХЛ за последние 35 лет. Андрей делит шестую строчку со шведом Микаэлем Ренбергом, который забросил столько же шайб в сезоне-1993/94, и всего один гол отделяет его от звезды «Питтсбурга» Сидни Кросби, дебютировавшего в 2005 году.

Фанаты «Кэнакс» в соцсетях рассыпаются в комплиментах россиянину, называя его вторым Павлом Буре. Напомним, ранее Кузьменко побил клубный рекорд соотечественника по количеству голов в дебютном сезоне НХЛ: он составлял 34 шайбы и продержался 31 год.

Кроме того, в этой встрече первый гол за «Ванкувер» записал на свой счёт Виталий Кравцов, которого обменяли из «Рейнджерс» в конце февраля.