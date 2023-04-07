Гол Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс» в овертайме матча НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Нападающий «Сент-Луиса» россиянин Алексей Торопченко забросил шайбу в прошедшей игре.

В составе гостей голом и голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Ещё одну результативную передачу на свой счёт записал его соотечественник Артемий Панарин.

Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.

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