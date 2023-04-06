Новиков об игре Панарина и Тарасенко: они показывают миру манеру общения русских ребят

Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков оценил игру российских хоккеистов Артемия Панарина и Владимира Тарасенко в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Для меня это было удивительно. Лично для меня «Тампа» может проиграть, но не Василевский. Не знаю, кто вот так может Андрея Василевского ещё обидеть. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко — это удивительно, вот так звёзды сошлись. Я их видел ещё совсем юными, они совершенно искренне, по-детски любят хоккей, они живут этим, они постоянно шутили про него. Я видел их со стороны как взрослый человек. А теперь они вдвоём играют за «Рейнджерс» и показывают такой класс. И то, что они рады вместе играть, — это видно по глазам. По искрам в глазах, по такой радостной грустинке, какая была в глазах у Тарасенко в момент игры. Они попали в свою колею. Самое главное, что своим примером они показывают всему миру манеру общения русских ребят. Это в каких-то моментах важнее, чем уровень игры в хоккей. Особенно сейчас, в такое непростое время для русского человека на Западе. Это отмечают даже их эксперты. Один из них выделил важную роль Овечкина в мировом хоккее. Он оценил не только его игру в НХЛ, а его человеческие качества, отношение к жизни. Что Овечкин — пример для молодых и подрастающих хоккеистов во всём мире. В НХЛ уже давно поняли, что наши ребята важны не только в игровом плане, но и в социальном развитии общества. У нас хорошая культура, у нас хорошее воспитание, мы не наглые и не грубые. Наши хоккеисты несут в НХЛ свет от России в такое тёмное время. И это порой трудно даётся, потому что неважно, звезда ты или не звезда, тебя всё равно бьют. Капризов вот получил травму. Но они с мужеством это всё переносят и показывают класс», — заявил Новиков RT.

Ранее Новиков прокомментировал участие в ЛГБТ-акции российских хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина и Егора Афанасьева.