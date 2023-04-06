Новиков — об участии российских хоккеистов в акции ЛГБТ: это элемент социального процесса в другой стране

Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков прокомментировал участие в ЛГБТ-акции российских хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина и Егора Афанасьева.

«Есть замечательная фраза, которая прекрасно описывает эту ситуацию: «Не суди, и не судим будешь». Человек, не оскорбляя никого, принимает то или иное решение. Это его выбор. Мы помним, что Проворов отказался принять участие в акции. Яков и Егор приняли решение не отказываться. Я бы их не стал никоим образом за это осуждать. Они сделали так, как считают нужным. Мы можем быть уверены в том, что эти ребята — настоящие мужчины. Они играют в хоккей, в НХЛ и доказывают это каждый матч. Они же не надели юбки и не станцевали на льду. Это нужно принимать спокойно, это элемент социального процесса в другой стране», — заявил Новиков RT.

Ранее Новиков назвал трагедией смерть отца хоккеиста Мичкова.