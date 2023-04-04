Новиков назвал трагедией смерть отца хоккеиста Мичкова

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил соболезнования в связи со смертью отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова.

«Это трагедия. Самое страшное, что может произойти. Потеря близких. Я, когда услышал, был в шоке. Да и вообще, сегодня в шоке всё хоккейное сообщество не только в России, но и в НХЛ. Матвей же везде на слуху — к драфту готовится. А тут такая трагедия. Не нам сейчас это обсуждать, пусть этим занимается следствие», — сказал RT Новиков.

В СМИ сообщалось, что 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов принёс соболезнования в связи со смертью отца Мичкова.