Новиков назвал трагедией смерть отца хоккеиста Мичкова

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил соболезнования в связи со смертью отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова.
Новиков назвал трагедией смерть отца хоккеиста Мичкова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это трагедия. Самое страшное, что может произойти. Потеря близких. Я, когда услышал, был в шоке. Да и вообще, сегодня в шоке всё хоккейное сообщество не только в России, но и в НХЛ. Матвей же везде на слуху — к драфту готовится. А тут такая трагедия. Не нам сейчас это обсуждать, пусть этим занимается следствие», — сказал RT Новиков.  

В СМИ сообщалось, что 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов принёс соболезнования в связи со смертью отца Мичкова.

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