Жамнов выразил соболезнования в связи со смертью отца хоккеиста Мичкова

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов принёс соболезнования в связи со смертью отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова.

«В первую очередь это трагедия для Мичкова. Для сына, который потерял отца. Отец его воспитывал, вложил в него всю душу. Это большая потеря для Матвея. Выражаю соболезнования», — сказал RT Жамнов.

В СМИ сообщалось, что 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

Ранее в СКА выразили готовность оказать помощь и поддержку семье погибшего отца Мичкова.