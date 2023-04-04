В СКА выразили готовность оказать помощь и поддержку семье погибшего отца Мичкова

Санкт-петербургский СКА выразил соболезнования в связи со смертью отца хоккеиста Матвея Мичкова и заявил о готовности оказать помощь и поддержку семье погибшего.

«Андрей Владиславович фактически был первым тренером сына. Он на протяжении долгих лет занимался карьерой Матвея, всегда был рядом и поддерживал его. Клуб готов оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего», — говорится в заявлении СКА.

В СМИ сообщалось, что 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мичкова.