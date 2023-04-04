В СКА выразили готовность оказать помощь и поддержку семье погибшего отца Мичкова

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Санкт-петербургский СКА выразил соболезнования в связи со смертью отца хоккеиста Матвея Мичкова и заявил о готовности оказать помощь и поддержку семье погибшего.
В СКА выразили готовность оказать помощь и поддержку семье погибшего отца Мичкова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Андрей Владиславович фактически был первым тренером сына. Он на протяжении долгих лет занимался карьерой Матвея, всегда был рядом и поддерживал его. Клуб готов оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего», — говорится в заявлении СКА. 

В СМИ сообщалось, что 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова. 

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мичкова.

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