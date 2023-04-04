В ФХР выразили соболезнования в связи со смертью отца Мичкова

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью отца нападающего сборной России Матвея Мичкова.

«В Сочи на 52-м году жизни погиб при невыясненных обстоятельствах Андрей Мичков — скаут системы сборных команд России, отец нападающего ХК «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича», — говорится в заявлении ФХР.

Андрей Мичков вместе с сыном и женой вечером 2 апреля находился дома. После второго овертайма матча СКА — ЦСКА в рамках Кубка Гагарина он вышел из дома. Спустя 20 минут он перестал выходить на связь, его телефон был отключён.

4 апреля в ХК «Сочи» объявили о смерти Андрея Мичкова.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на новость о гибели Андрея Мичкова.