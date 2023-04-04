Ротенберг о смерти отца Мичкова: огромная потеря для нашего хоккея

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на новость о гибели Андрея Мичкова, отца нападающего петербургской команды Матвея Мичкова.

«Ужасные новости. Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путёвку в жизнь. Гибель Андрея — огромная потеря для нашего хоккея», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

Он также выразил глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. По его словам, СКА не останется в стороне и всегда поможет всем, чем только возможно.

В СМИ сообщалось, что 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

Ранее в хоккейном клубе «Сочи» сообщили о смерти отца нападающего команды Матвея Мичкова.