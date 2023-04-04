Отец хоккеиста сборной России Мичкова найден мёртвым в Сочи

В хоккейном клубе «Сочи» сообщили о смерти отца нападающего команды Матвея Мичкова.

«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.

Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», — сообщает пресс-служба клуба.

В СМИ сообщалось, что 51-летний Андрей Мичков перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома в Сочи вечером 2 апреля.

Ранее сообщалось, что «Сочи» оказывает психологическую поддержку Матвею Мичкову.