Мичкову оказывают психологическую поддержку в «Сочи»
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«Клуб обращается к представителям СМИ с просьбой проявить сочувствие к семье Матвея Мичкова и воздержаться в ближайшее время от каких-либо вопросов игроку по данной ситуации», — говорится в заявлении клуба.
Команда оказывает игроку необходимую психологическую поддержку.
Андрей Мичков вместе с сыном и женой вечером 2 апреля находился дома. После второго овертайма матча СКА — ЦСКА в рамках Кубка Гагарина он вышел из дома. Мичков был трезв, документы и ключи от автомобиля он оставил дома. Спустя 20 минут после ухода он перестал выходить на связь, его телефон был отключён.
В настоящий момент подключены все поисковые структуры Сочи. Полиция изучает камеры видеонаблюдения в районе, где находился Мичков-старший.
Ранее СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова.