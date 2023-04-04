Мичкову оказывают психологическую поддержку в «Сочи»

ХК «Сочи» оказывает психологическую поддержку нападающему команды Матвею Мичкову, который продолжает тренировки после пропажи своего отца Андрея Мичкова.

«Клуб обращается к представителям СМИ с просьбой проявить сочувствие к семье Матвея Мичкова и воздержаться в ближайшее время от каких-либо вопросов игроку по данной ситуации», — говорится в заявлении клуба.

Команда оказывает игроку необходимую психологическую поддержку.

Андрей Мичков вместе с сыном и женой вечером 2 апреля находился дома. После второго овертайма матча СКА — ЦСКА в рамках Кубка Гагарина он вышел из дома. Мичков был трезв, документы и ключи от автомобиля он оставил дома. Спустя 20 минут после ухода он перестал выходить на связь, его телефон был отключён.

В настоящий момент подключены все поисковые структуры Сочи. Полиция изучает камеры видеонаблюдения в районе, где находился Мичков-старший.

Ранее СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова.