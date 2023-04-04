СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова

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В санкт-петербургском СКА выступили с заявлением после пропажи отца нападающего команды Матвея Мичкова.
СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Андрей Мичков пропал 2 апреля, сейчас его местонахождение неизвестно. Если кто-то обладает какой-то информацией, связаться с координаторами поиска можно по телефону горячей линии: 8 800 700 5452. СКА — одна семья. Верим, что все закончится благополучно!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 2 апреля около 21:00 из квартиры вышел отец Мичкова и до сих пор в неё не вернулся. Он жил вместе с сыном в Сочи. В настоящий момент подключены все поисковые структуры города.

18-летний Матвей — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром. 

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков февраля.

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