Узнать больше

КХЛ назвала лучших игроков февраля

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков февраля.
КХЛ назвала лучших игроков февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Лучшими за месяц были признаны вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов, защитник минского «Динамо» Джозеф Душак, а также нападающие ЦСКА и «Сочи» Михаил Григоренко и Матвей Мичков.

На счету Мифтахова шесть побед в семи матчах, за которые он отразил 93,88% из 196 бросков. Душак провёл десять матчей и набрал 11 очков (три шайбы + восемь передач). Григоренко сыграл за армейцев 12 матчей, набрав 16 (10 + 6) очков, а Мичков набрал 12 (4 + 8) очков за 12 матчей.

Ранее сообщалось, что КХЛ назвала имена лучших игроков недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить