КХЛ назвала лучших игроков февраля

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков февраля.

Лучшими за месяц были признаны вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов, защитник минского «Динамо» Джозеф Душак, а также нападающие ЦСКА и «Сочи» Михаил Григоренко и Матвей Мичков.

На счету Мифтахова шесть побед в семи матчах, за которые он отразил 93,88% из 196 бросков. Душак провёл десять матчей и набрал 11 очков (три шайбы + восемь передач). Григоренко сыграл за армейцев 12 матчей, набрав 16 (10 + 6) очков, а Мичков набрал 12 (4 + 8) очков за 12 матчей.

Ранее сообщалось, что КХЛ назвала имена лучших игроков недели.