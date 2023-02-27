Узнать больше

Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков недели.
Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарём признан голкипер «Сочи» Михаил Бердин, одержавший три победы в трёх матчах недели.

Андрей Миронов из «Нефтехимика» признан лучшим защитником. Он набрал четыре очка (2 + 2).

Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (ЦСКА), который набрал семь очков (5 + 2).

Также Матвей Мичков третий раз в карьере признан лучшим новичком. На его счету семь очков (2+5) в четырёх матчах.

Ранее стали известны составы всех пар плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить