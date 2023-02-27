Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Лучшим вратарём признан голкипер «Сочи» Михаил Бердин, одержавший три победы в трёх матчах недели.
Андрей Миронов из «Нефтехимика» признан лучшим защитником. Он набрал четыре очка (2 + 2).
Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (ЦСКА), который набрал семь очков (5 + 2).
Также Матвей Мичков третий раз в карьере признан лучшим новичком. На его счету семь очков (2+5) в четырёх матчах.
Ранее стали известны составы всех пар плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23.