Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков недели.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарём признан голкипер «Сочи» Михаил Бердин, одержавший три победы в трёх матчах недели.

Андрей Миронов из «Нефтехимика» признан лучшим защитником. Он набрал четыре очка (2 + 2).

Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (ЦСКА), который набрал семь очков (5 + 2).

Также Матвей Мичков третий раз в карьере признан лучшим новичком. На его счету семь очков (2+5) в четырёх матчах.

Ранее стали известны составы всех пар плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23.