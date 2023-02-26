Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина по хоккею

Стали известны составы всех пар плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

В первом раунде плей-офф Восточной конференции казанский «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», уфимский «Салават Юлаев» сыграет с владивостокским «Адмиралом», омский «Авангард» получил в соперники новосибирскую «Сибирь», екатеринбургский «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом».

В первом раунде плей-офф Запада минское «Динамо» сыграет с петербургским СКА, московский ЦСКА встретится с череповецкой «Северсталью», ярославский «Локомотив» оспорит выход во второй раунд с «Витязем», московское «Динамо» получило в соперники нижегородское «Торпедо».

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

Ранее «Сочи» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.