Хет-трик Тянулина помог «Сочи» обыграть «Куньлунь» в КХЛ

«Сочи» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «Большой» завершилась со счётом 5:3.

В составе сочинской команды хет-трик оформил Артур Тянулин (1-я минута, 10-я, 36-я), также шайбы забросили Матвей Мичков (3-я) и Амир Гараев (20-я). У пекинского клуба отличились Колин Кэмпбелл (8-я), Джек Родевальд (43-я) и Томаш Юрчо (44-я).

«Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» завершают сезон, заняв 11-е и 10-е место в таблице Западной конференции и пролетев мимо плей-офф.

Ранее «Северсталь» победила ЦСКА со счётом 6:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.