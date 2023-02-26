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ЦСКА проиграл «Северстали» со счётом 4:6 в матче КХЛ

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«Северсталь» победила ЦСКА со счётом 6:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
ЦСКА проиграл «Северстали» со счётом 4:6 в матче КХЛ
  • Gettyimages.ru

В составе «Северстали» шайбы забросили Никита Седов, Игорь Гераськин, Руслан Абросимов, Никита Гуслистов и Кирилл Пилипенко, оформивший дубль.

У ЦСКА отличились Константин Окулов, Владислав Каменев, Матвей Гуськов и Сергей Плотников.

У армейцев 94 очка и второе итоговое место в Западной конференции. В активе «Северстали» 75 очков и седьмая позиция.

Ранее сообщалось, что хабаровский «Амур» одержал победу над владивостокским «Адмиралом».

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