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«Амур» обыграл команду «Адмирал» и завершил сезон КХЛ

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Хабаровский «Амур» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Амур» обыграл команду «Адмирал» и завершил сезон КХЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча в Хабаровске завершилась со счётом 3:2.

В составе «Амура» отличились Сергей Дубакин (8-я и 33-я минуты) и Иван Николишин (36-я). У «Адмирала» шайбы забросили Рудольф Червени (12-я) и Антон Берлев (33-я).

Встреча с владивостокской командой для хабаровчан стала последней в сезоне-2022/23 КХЛ. «Амур» не смог выйти в плей-офф турнира.

«Адмирал» (75 очков) занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (69) на десятом.

Ранее столичный ЦСКА обновил клубный рекорд по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате КХЛ.

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