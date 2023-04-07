Тарасенко заявил, что был тронут приёмом болельщиков «Сент‑Луиса»

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко отреагировал на приём болельщиков «Сент‑Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это был очень эмоциональный момент для меня. Большое спасибо всему сообществу. Я почти не говорил ничего с момента обмена, но вся поддержка, которую они оказывали мне в течение этих 11 лет, была нереальной.

Всегда любил фанатов «Сент‑Луиса», они были очень добры ко мне и моей семье. Так что это было очень, очень эмоционально для нас. Большое вам спасибо за это. У меня действительно нет слов, чтобы описать, что я чувствовал, но спасибо вам», — приводит слова нападающего сайт НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В прошедшей игре Тарасенко забросил шайбу и отдал результативную передачу. Болельщики «Сент-Луиса» встретили 31-летнего россиянина аплодисментами.

Тарасенко перешёл в «Рейнджерс» из «Блюз» в результате обмена в феврале. В нынешнем сезоне нападающий набрал 19 очков в 28 матчах.

В 2019 году россиянин завоевал Кубок Стэнли с «Сент-Луисом».

Ранее передача Тарасенко помогла «Рейнджерс» переиграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.