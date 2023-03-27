Буллит-шедевр Ничушкина, 27 сейвов Георгиева и две передачи Кузьменко: как россияне блистают в регулярке НХЛ

Валерий Ничушкин отличился с игры, забросил победный буллит и был признан первой звездой матча «Аризона» — «Колорадо». Его партнёр Александр Георгиев совершил 27 спасений, а также ликвидировал пять выходов один на один. Две результативные передачи Андрея Кузьменко помогли «Ванкуверу» в гостях обыграть «Чикаго», а ему самому — ворваться в топ-50 бомбардиров регулярного чемпионата. Павел Бучневич записал себе в актив гол и пас в игре с «Лос-Анджелесом», но его «Сент-Луис» всё равно потерпел поражение.

Бенефис Ничушкина

Валерий Ничушкин, которого в нынешнем сезоне долго мучили травмы, к концу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал крейсерский ход. Форвард «Колорадо» набирает очки уже в шестом матче подряд, а гостевая встреча с «Аризоной» и вовсе стала бенефисом для уроженца Челябинска.

После безголевого и довольно скучного первого периода «Эвеланш» забойно провёл вторую 20-минутку, забросив две шайбы за 76 секунд. Правда, первый гол подарил соперникам голкипер «Аризоны» Коннор Ингрэм, который вышел из ворот и попытался пробросить шайбу вдоль борта, но вместо этого выложил её практически на клюшку Микко Рантанену.

Однако на волне этого успеха начало третьего игрового отрезка гости провели в несколько расслабленном состоянии, как отметил впоследствии их главный тренер Джаред Беднар. Хозяева же, напротив, не опустили рук и боролись до конца. В итоге им удалось достойно ответить «Колорадо» и дважды огорчить Александра Георгиева за 60 секунд.

«Эвеланш» не потребовалось много времени, чтобы вернуть себе былую концентрацию и вновь выйти вперёд. Оказавшись в большинстве после фола Лиама О'Брайена, гости насели на ворота Ингрэма и воплотили численное преимущество в гол. Героем эпизода стал Ничушкин, который сначала поборолся у борта, а затем, заняв убойную позицию на дальней штанге, замкнул прострел Рантанена.

«Нам нужна была эта шайба. Нам нужно было очень постараться, чтобы снова выйти вперёд, немного разрядить обстановку. Я подумал: это важный момент в игре. (Наши игроки находились. — RT) под давлением. Они знают, что мы не так уж хорошо играли в начале периода», — заметил по этому поводу Беднар.

Впрочем, «Аризону» такое положение вещей явно не устраивало, ведь команда и так потерпела три поражения подряд, и на 56-й минуте Клейтон Келлер эффектно восстановил паритет. Американец подобрал шайбу в правом круге вбрасывания и неожиданно бросил с разворота в ближний угол. Георгиев оказался застигнут врасплох и не успел сомкнуть щитки. Больше заброшенных шайб зрители не увидели ни в оставшееся основное время матча, ни в овертайме, так что дело дошло до буллитов.

И вот там российский голкипер раскрылся во всей красе, отразив все пять выходов один на один.

«В третьем периоде они смогли забросить несколько шайб. У них там есть умелые игроки, и выходила ничья, но… (у меня всё равно было впечатление. — RT) у нас хорошие шансы на победу в овертайме. Потом началась серия буллитов, и я просто старался отразить броски этих ребят, старался фокусироваться на этом», — заявил после игры Александр, который записал на свой счёт 27 сейвов.

Но всё-таки главным действующим лицом серии стал не Георгиев, а его соотечественник Ничушкин. Биг Вэл единственным из 14 хоккеистов сумел отправить шайбу в сетку, причём сделал это ещё и очень красиво, тем самым принёс «Колорадо» вторую подряд победу. После матча россиянина заслуженно признали первой звездой.

Достижения Кузьменко и Бучневича

Не отстал от соотечественника и дебютант НХЛ Андрей Кузьменко. Несколько дней назад форвард «Ванкувера» забросил 35-ю шайбу и побил клубный рекорд по количеству голов в дебютном сезоне НХЛ, который ранее принадлежал Павлу Буре. Он продержался больше 30 лет — с сезона-1991/92.

В отчётной игре с «Чикаго» (4:2) уроженец Якутска оформил ассистентский дубль и был признан второй звездой встречи. Лучшим игроком матча стал Элиас Петтерсон, в чьих двух голах и принял участие Кузьменко.

Таким образом, россиянин набирает очки уже в третьем матче подряд, благодаря чему ворвался в топ-50 бомбардиров сезона. Сейчас в его активе 66 очков, в том числе и 31 результативная передача. Это второй показатель «Ванкувера» за последние 40 лет для новичков. Лучше проявил себя лишь Петтерсон, который в сезоне-2018/19 раздал 38 голевых пасов.

Голом и пасом в очередном матче отметился нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, однако его команда потерпела поражение в чрезвычайно зрелищном и результативном матче с «Лос-Анджелесом». «Блюз» пропустил в первом периоде сразу пять шайб, ответив лишь одной, но вернулся в игру и даже сократил отставание до минимума, но дожать соперника не сумел. В итоге за 60 минут зрители увидели 13 голов, а победа досталась хозяевам — 7:6.

Ассист в этой встрече стал для Бучневича уже 40-м в нынешней регулярке, благодаря чему он вписал своё имя в историю клуба. Россиянин стал лишь пятым игроком «Блюз» за последние 20 лет, кому покорилась эта планка в двух сезонах подряд. Ранее этим могли похвастаться лишь Роберт Томас, Райан О'Райлли, Дуг Уэйт и Павол Демитра.