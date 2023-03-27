Шайба Ничушкина и 27 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» победить «Аризону»
Встреча на стадионе «Маллетт-Арена» завершилась со счётом 4:3.
В составе «Эвеланш» одну из шайб забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, а его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев совершил 27 спасений из 30 бросков.
«Колорадо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками. «Аризона» идёт 13-й (67 очков).
Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4).