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Шайба Ничушкина и 27 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» победить «Аризону»

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Маллетт-Арена» завершилась со счётом 4:3.

В составе «Эвеланш» одну из шайб забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, а его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев совершил 27 спасений из 30 бросков.

«Колорадо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками. «Аризона» идёт 13-й (67 очков).

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4).

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