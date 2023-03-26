Победная шайба Малкина, гол Овечкина в большинстве и пас Кузнецова: россияне зажгли в матче «Питтсбург» — «Вашингтон»

Российские хоккеисты стали одними из главных героев матча «Вашингтона» с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ. Евгений Кузнецов ассистировал Тому Уилсону, а Александр Овечкин в 299-й раз отличился в большинстве и помог подопечным Питера Лавиолетта отыграться со счёта 0:3. Однако в концовке Евгений Малкин воспользовался ошибкой Энтони Манты и забросил победную шайбу, за что был признан первой звездой встречи.

На протяжении почти 20 лет противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» остаётся одним из самых кассовых и рейтинговых в НХЛ независимо от того, на каком месте в настоящий момент находятся соперники. Но на этот раз дополнительной перчинки дуэли двух главных звёзд своих поколений в лице Александра Овечкина и Сидни Кросби придавал тот факт, что от результата этого матча во многом зависели перспективы команд в борьбе за попадание в плей-офф. Если верх брали «столичные», то вплотную подбирались к желанной восьмой строчке и находившимся на ней визави из Пенсильвании. В то же время «Пингвинз» успех помогал не только оторваться от ближайших конкурентов, но и всерьёз задуматься о борьбе за седьмую позицию.

И к 27-й секунде третьего периода у большинства болельщиков вряд ли были сомнения относительно исхода встречи. Первый отрезок получился не особо интересным, но уже к середине второго хозяева стали раз за разом наказывать противника за излишнюю увлечённость нападением. Подопечным Майка Салливана потребовалось чуть более десяти минут, чтобы трижды поразить ворота Дарси Кемпера и практически снять все вопросы о победителе. Скоростные атаки «Питтсбурга» завершились точными бросками Райана Пилинга, Чэда Руведела и Джейка Гюнцеля, причём последний сделал это в большинстве.

Миссия «Вашингтона» казалась невыполнимой. Гостям было необходимо отыграть крупное отставание — и это в тот момент, когда у их лидеров абсолютно не клеилась игра. Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов были незаметны, а Александр Овечкин к этому времени уже успел упустить великолепный шанс забить и явно пребывал не в лучшем расположении духа. В концовке второго отрезка он наказал Пьера-Оливье Жозефа за нерасторопность и убежал один на один с Кейси Десмитом, но уступил в дуэли. Россиянин в последний момент убрал шайбу в сторону и уложил вратаря на лёд, но попал ему в конёк.

Однако впоследствии «Кэпиталз» сотворил настоящее чудо и невероятным образом сумел восстановить паритет. Начало впечатляющему возвращению положил Евгений Кузнецов, который не только собственноручно организовал контрвыпад, но и ассистировал открывшемуся на пятаке Тому Уилсону. А до минимума гандикап сократил не кто иной, как капитан «столичных». Дилан Строум преуспел на вбрасывании в чужой зоне, Джон Карлсон исполнил поперечный пас, а Овечкин фирменным щелчком в касание «расстрелял» голкипера. И благодаря этому не только оформил 42-й гол в сезоне и 822-й — в карьере, сделав ещё один шаг по направлению к рекорду Уэйна Гретцки, но и подтвердил статус настоящей машины по реализации большинства. Александр в 299-й раз отличился в неравных составах и уже в скором времени может стать первым хоккеистом в истории НХЛ, совершившим три сотни точных бросков.

А за 164 секунды до финальной сирены «Вашингтон» наконец выравнял положение. Дилан Строум чаще других партнёров по нападению атаковал створ «Питтсбурга» в этом матче и наконец добился успеха. И в этот момент показалось, что овертайма не избежать. Но всё испортил Энтони Манта. Он «уснул» при выходе из собственной зоны и вместо того, чтобы покатить на открытого Овечкина и развить наступление, совершил ужасающую потерю. Обокравший его Евгений Малкин прорвался к воротам и легко разобрался с Дарси Кемпером.

Подопечные Питера Лавиолетта пытались спасти эту встречу, но вновь догнать соперников уже не смогли. Пусть и имели неплохой шанс в самой концовке — оказавшийся на пятаке Оши дважды пробил в голкипера. Таким образом, «Питтсбург» второй раз в сезоне справился с «Вашингтоном», а Малкин забросил 81-ю победную шайбу и сравнялся по этому показателю с Патрисом Бержероном и Жильбером Перро. И заслуженно получил звание первой звезды матча.

Помимо прочего, этот гол помог Малкину обойти легендарного Пэта Лафонтейна и выйти на чистое 57-е место в списке лучших снайперов НХЛ. В его активе теперь 469 точных бросков — всего на четыре меньше, чем у Александра Могильного. Таким образом, ещё до окончания нынешнего регулярного чемпионата Евгений может обойти соотечественника и подняться на третью строчку в списке лучших российских голеадоров в истории. В этом случае выше него будут лишь Сергей Фёдоров и тот же Овечкин.

Что касается борьбы за путёвку в плей-офф, то «Питтсбург» набрал 82 очка, укрепился на восьмой строчке и подобрался к идущему седьмым «Айлендерс» (83). «Вашингтон» же с 76 баллами опустился уже на 11-ю позицию. По дополнительным показателям подопечных Лавиолетта обошёл «Баффало».