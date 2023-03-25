Главный тренер «Питтсбурга»: Овечкин и Кросби два величайших игрока всех времён
«Они находятся в элитной компании благодаря отношению к своей работе. Они разные хоккеисты по стилю, но это два величайших игрока всех времён.
Видеть, как они играют друг против друга, наблюдать за этим духом соперничества — думаю, это привилегия для всех нас. Может быть, мы принимаем это как должное, а может быть, и нет. Но я уж точно нет, вот что вам скажу», — приводит слова американского специалиста журналист Люк Хенн в социальных сетях.
В текущем сезоне Овечкин набрал 71 (41 + 30) очко. На счету Кросби 85 (31 + 54) очков.
Ранее сообщалось, что Кросби и другие звёзды НХЛ записали видеопоздравления Овечкину.