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Главный тренер «Питтсбурга»: Овечкин и Кросби два величайших игрока всех времён

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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине и о нападающем «Пингвинз» Сидни Кросби.

«Они находятся в элитной компании благодаря отношению к своей работе. Они разные хоккеисты по стилю, но это два величайших игрока всех времён.

Видеть, как они играют друг против друга, наблюдать за этим духом соперничества — думаю, это привилегия для всех нас. Может быть, мы принимаем это как должное, а может быть, и нет. Но я уж точно нет, вот что вам скажу», — приводит слова американского специалиста журналист Люк Хенн в социальных сетях.

В текущем сезоне Овечкин набрал 71 (41 + 30) очко. На счету Кросби 85 (31 + 54) очков.

Ранее сообщалось, что Кросби и другие звёзды НХЛ записали видеопоздравления Овечкину.

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