Кросби, Шестёркин и другие звёзды НХЛ записали видеопоздравления Овечкину

Звёзды Национальной хоккейной лиги выбрали интересный способ поздравить капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Более 20 хоккеистов записали видеообращения для 37-летнего российского форварда. В их числе Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Патрис Бержерон, Остон Мэттьюс и Игорь Шестёркин.

Также на арене «Вашингтона» установили трон из 802 шайб в честь Овечкина на фоне эмблемы клуба — белоголового орлана. На крыльях птицы, по контуру выложенных шайбами, изображён силуэт Овечкина. «Вашингтон» будет добавлять шайбы по мере того, как россиянин будет забивать голы.

Воспитанник московского «Динамо» (802 гола) в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 819 шайб. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин рассказал о поддержке хоккеистов «Вашингтона» после смерти отца.