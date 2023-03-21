Овечкин рассказал о поддержке хоккеистов «Вашингтона» после смерти отца
«Поддержка ребят была невероятной. Это были тяжёлые дни, но команда мне здорово помогла», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца Михаила Овечкина, которому был 71 год.
Воспитанник московского «Динамо» в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 818 шайб. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).
Ранее Овечкин высказался о поражении своей команды от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).