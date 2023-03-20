Овечкин: «Вашингтон» старается изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращает играть и сражаться

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении своей команды от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы не сдаёмся и пытаемся дать отпор. «Вашингтон» старается изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращает играть и сражаться», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу коллектива Дина Эвасона.

В составе победителей шайбы забросили Мэттью Болди (первая, пятая, 54-я минуты), Райан Ривз (31-я) и Брендон Духайм (44-я). У проигравших отличились Александр Овечкин (26-я, 53-я), Дилан Строум (57-я). Также 37-летний воспитанник московского «Динамо» записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее Овечкин признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон».