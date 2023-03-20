Овечкин: «Вашингтон» старается изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращает играть и сражаться
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«Мы не сдаёмся и пытаемся дать отпор. «Вашингтон» старается изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращает играть и сражаться», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу коллектива Дина Эвасона.
В составе победителей шайбы забросили Мэттью Болди (первая, пятая, 54-я минуты), Райан Ривз (31-я) и Брендон Духайм (44-я). У проигравших отличились Александр Овечкин (26-я, 53-я), Дилан Строум (57-я). Также 37-летний воспитанник московского «Динамо» записал на свой счёт результативную передачу.
Ранее Овечкин признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон».