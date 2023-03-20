Овечкин признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон»
Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу коллектива Дина Эвасона.
Овечкин был признан третьей звездой матча. Капитан «Вашингтона» оформил дубль (26-я, 53-я минуты). Также 37-летний воспитанник московского «Динамо» записал на свой счёт результативную передачу.
Овечкин забросил 818-ю и 819-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. На первом располагается канадец Уэйн Гретцки (894).
Ранее передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом».