Когда результат не важен: поможет ли «Вашингтон» Овечкину забросить 50 шайб за сезон и приблизиться к рекорду Гретцки

За три недели до окончания регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сохраняет не очень большие шансы на продолжение борьбы за Кубок Стэнли. Подопечные Питера Лавиолетта выступают нестабильно и чаще терпят поражения, чем побеждают, а отставание от занимающего восьмую строчку и имеющего игру в запасе «Питтсбурга» составляет четыре очка. Да и график оставшихся матчей не сулит «Кэпиталз» лёгкой прогулки, что может сподвигнуть хоккеистов сосредоточиться не на борьбе за путёвку в плей-офф, а на помощи Александру Овечкину в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Регулярный чемпионат НХЛ выходит на свою финишную прямую — командам осталось провести ещё около десяти встреч. И хотя большинство коллективов сохраняют шансы пробиться в плей-офф, части из них придётся наблюдать за розыгрышем Кубка Стэнли со стороны. И велика вероятность, что среди таковых окажется ведомый Александром Овечкиным «Вашингтон».

«Кэпиталз» имеет девять матчей в запасе и отстаёт от идущего на спасительном восьмом месте «Питтсбурга» на четыре очка. Учитывая их текущую форму, нет никакой уверенности, что они сумеют в девятый раз подряд пробиться в число сильнейших на Востоке. За последние три недели «столичные» взяли верх лишь в четырёх играх из десяти, а в феврале и вовсе выдали обескураживающую серию из шести поражений подряд — впервые с 2003 года. Принимая во внимание уход нескольких сильных хоккеистов и отсутствие как достойной замены, так и сыгранности с новичками, в успех подопечных Питера Лавиолетта верится с трудом.

Тем не менее лидер «Кэпиталз» не собирается отступать и по-прежнему сохраняет надежды на попадание в топ-16 по итогам регулярки. За последние недели он неоднократно высказывался о проблемах коллектива, сетовал на потерю ключевых исполнителей, но заверял, что «Вашингтон» будет бороться за плей-офф. И к самому капитану не может быть претензий. В марте он десять раз выходил на лёд и за это время набрал 14 (8 + 6) очков, благодаря чему перешагнул отметку в четыре десятка шайб за сезон. На данный момент Овечкин делит седьмую строчку в гонке снайперов с Джейсоном Робертсоном (оба — по 41).

Таким образом, россиянин стал первым хоккеистом в истории, которому удалось забить не менее 40 голов в 13 сезонах НХЛ. А если форвард сумеет немного прибавить и ударно провести остаток первенства, то в десятый раз покорит планку в 50 шайб, чего ранее никому не удавалось. Сейчас он делит первую строчку с легендарными Майком Босси и Уэйном Гретцки (все — по девять раз).

И не исключено, что в этом Овечкину постараются помочь его партнёры. Уже сейчас «Кэпиталз» находится в непростом положении, а ещё два-три поражения окончательно лишат их турнирных перспектив. Особенно если конкуренты продолжат выступать стабильно. Да, «Флорида» немного забуксовала, а «Питтсбург» с «Айлендерс» оступились в последних играх, но всё равно они кажутся более сбалансированными и готовыми к финальной схватке за путёвку в плей-офф коллективами.

И тогда у представителей «Вашингтона» может не остаться иных целей, кроме как пополнить собственные послужные списки и попутно посодействовать Овечкину в покорении рекорда Гретцки. Ведь успех этого дела во многом зависит от того, насколько продуктивен он будет в концовке нынешней регулярки.

Приходится констатировать, что даже такой великолепный атлет, как Александр, не молодеет и с годами всё больше страдает от травм. И дело здесь не в самом россиянине, просто возраст берёт своё. Достаточно посмотреть на Леброна Джеймса, которого многие считают одним из самых трудолюбивых и профессионально относящихся к делу спортсменов современности. Если до 2018 года он лишь дважды пропускал более десяти из 82 встреч сезона, то за последние пять лет ни разу не преодолел отметку в 67 матчей. Хотя баскетболист по-прежнему продолжает вкладывать огромные средства в свой организм и тренируется интенсивнее многих.

То же самое можно сказать и об Овечкине. Вплоть до 2020-го он лишь дважды опустился ниже планки в 72 игры за турнир, но на это были весомые причины. Из-за локаута сезон-2012/13 включал в себя лишь 48 встреч (в каждой из них россиянин был в строю), а три года назад первенство сократили из-за пандемии коронавируса (как и сезон-2020/21).

Но в последнее время россиянина стали всё чаще беспокоить травмы. За три регулярки он пропустил в сумме 21 матч — столько же, сколько за первые семь лет в заокеанской карьере. И хотя порой причина была не в здоровье (как в случае со смертью отца), тенденция налицо.

На момент старта следующего чемпионата Овечкину стукнет уже 38 лет — серьёзный возраст даже для хоккея. И хотя всем известны примеры Яромира Ягра, Криса Челиоса и Горди Хоу, успешно выступавших не только на пятом, но и в начале шестого десятка, закладываться на такое не стоит. Хотя и сейчас есть пара неплохих примеров для подражания. Например, Джо Павелски, который на 39-м году жизни остаётся одним из лидеров «Далласа» и стабильно набирает очки (21 + 46). Но одно дело — приносить пользу коллективу, и совсем другое — гнаться за «вечным» достижением Гретцки.

И уже сейчас складывается ощущение, что «Кэпиталз» стараются скорее помогать Овечкину в его крестовом походе, чем бороться за путёвку в плей-офф. Особенно заметно это было в противостоянии с «Миннесотой», где хоккеисты «Вашингтона» регулярно искали нападающего на льду. И это нашло отражение в статистике. Если в среднем по турниру он совершал 4,2 броска за игру, то на этот раз их набралось аж восемь. Два из них позволили ему пополнить счёт своих голов в большинстве, а ещё один помог отличиться Дилану Строуму. Марк-Андре Флёри справился с щелчком россиянина, но канадец первым подоспел на добивание.

Вопрос лишь в том, что это было — единичный случай или тенденция. Ведь в противостояниях с «Коламбусом» и «Чикаго» Ови вернулся на привычные показатели (три-четыре попадания в створ). Но если партнёры и дальше продолжат так «кормить» его, он вполне способен выдать гроссмейстерские 50 шайб за сезон. Да, отставание от Коннора Макдэвида слишком велико, поэтому побороться за юбилейный, десятый «Морис Ришар Трофи» не удастся. Но сократить отставание от Гретцки до 64 точных попаданий — более чем здорово.

Если отбросить вышеназванные укороченные сезоны, то за последние десять лет Овечкин лишь однажды опускался ниже отметки 48 голов. В сезоне-2016/17 он 33 раза поразил ворота соперников и не попал даже в десятку лучших снайперов лиги. Но это исключение только подчёркивает правило. С годами Александр не стал меньше забивать и вполне способен отличиться 40 и более раз в двух ближайших чемпионатах.

Таким образом, по самым смелым прикидкам рекорд Гретцки может быть покорён уже по ходу турнира-2024/25 — за год до завершения действующего контракта Овечкина с «Вашингтоном». После этого он вполне может вернуться на родину и провести пару лет в составе родного «Динамо», на что надеются многие болельщики бело-голубых.