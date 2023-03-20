Вехи в изобилии: как Кучеров добрался до сотни, Овечкин оформил дубль, а Панарин набрал три очка за 601 секунду в НХЛ

Никита Кучеров стал третьим игроком, достигшим отметки в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Форвард «Тампы» забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» и был признан третьей звездой, несмотря на поражение его команды. Александр Овечкин дважды огорчил «Миннесоту» в гостях, но это не спасло «Вашингтон» от второго проигрыша подряд. А вот «Рейнджерс» с Артемием Панариным катком прошёлся по «Нэшвиллу». Россиянин отметился эффектным кистевым броском в большинстве и двумя результативными передачами за 601 секунду, благодаря чему поднялся на 17-е место в гонке бомбардиров.

Бомбардирские вехи Кучерова и Панарина

Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки 100 очков в нынешнем регулярном сезоне НХЛ. До него это удалось лишь лидерам «Эдмонтона» — Коннору Макдэвиду (128) и Леону Драйзайтлю (104).

Чтобы достичь гроссмейстерской отметки, форварду «Тампа-Бэй» хватило 71 матча. Кучеров отметился голом в домашней игре с «Нью-Джерси» и преодолел знаменательную отметку в третий раз за карьеру. Ранее он набирал ровно 100 очков в сезоне-2017/18 и 128 очков годом позже.

Таким образом, россиянин стал шестым действующим игроком лиги, кому покорилась трёхзначная отметка три раза, и сравнялся с Евгением Малкиным. По четыре таких сезона у Александра Овечкина и Драйзайтля, по шесть — у Сидни Кросби и Макдэвида.

Увы, все яркие впечатления от личных достижений Кучерова оказались смазаны поражением «Тампы» со счётом 2:5. Не помогли команде даже 34 сейва голкипера Андрея Василевского. Тем не менее российского форварда признали третьей звездой этой встречи.

Знаковым достижением отметился и Артемий Панарин, который внёс весомый вклад в разгромную победу «Рейнджерс» над «Нэшвиллом». Команда из Нью-Йорка просто уничтожила соперника в первом периоде, забросив шесть безответных шайб, а россиянин отметился шикарным голом и двумя результативными передачами. Получив пас у левого круга вбрасывания, Артемий сместился в центр, раскачал защитника, а затем неожиданно бросил из-под него, застав врасплох Юусе Сароса, вышедшего на замену Кевину Ланкинену.

А перед этим россиянин поучаствовал в голах Мики Зибанеджада и К'Андре Миллера, благодаря чему поднялся на 17-е место в гонке бомбардиров. Таким образом, Панарин уже 11-й раз в карьере набирает три очка за один период, приближаясь по этому показателю к легендам клуба Роду Гилберту, в активе которого 13 таких свершений, а также Брайану Личу и Стиву Викерсу (оба — по 12).

Кроме того, после этого матча в бомбардирском активе Артемия стало 80 очков, и это уже третий сезон российского нападающего, когда он преодолевает эту отметку. В этом аспекте форвард уступает лишь Гилберту с четырьмя такими регулярками и Марку Мессье — с пятью. А по общему количеству набранных очков в карьере (649 очков в 577 матчах) он ещё в предыдущем матче обошёл Игоря Ларионова в списке российских бомбардиров и вышел на единоличное 15-е место.

Кроме того, феноменальная результативность «Рейнджерс» позволила команде обновить клубный рекорд, который держался с 1979 года. Хоккеисты из Нью-Йорка забросили пять шайб «Нэшвиллу» за 601 секунду, улучшив предыдущее достижение, составлявшее 690 секунд.

Самоотверженность Овечкина

Александр Овечкин делает всё возможное, чтобы вытащить забуксовавший «Вашингтон» в плей-офф. Капитан «столичных» вышел на очередной матч с «Миннесотой», вероятно, так и не оправившись толком от травмы нижней части тела. Его участие в игре было под вопросом до последних минут, так как во время утренней тренировки он на льду не появлялся. Но, как сам Александр подчёркивал несколькими днями ранее, пропускать игры в это время года — не в его стиле. Поэтому он вышел на лёд и забросил две шайбы, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 75 голов.

Александру вновь удалось огорчить Марка-Андре Флёри, которого называют любимым клиентом россиянина. За долгую карьеру в НХЛ Овечкин чаще всего поражает ворота, которые защищает именно этот голкипер. Причём 38-летний вратарь пропускал от Александра за четыре разные команды: «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». После дубля Ови в отчётном матче количество этих голов выросло до 27.

Первую шайбу Александр забросил в своём фирменном стиле, в большинстве из «офиса», вторую — оттуда же, но не в касание после передачи, как бывает обычно, а непосредственно после вбрасывания, с кистей. Поучаствовал россиянин и в третьей шайбе «Кэпиталз» в исполнении Дилана Строума, но для победы этого не хватило. «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд и всё ещё находится вне зоны плей-офф.

«Мы не сдаёмся и пытаемся дать отпор. Мы стараемся изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращаем играть и сражаться», — заявил Овечкин после матча.

Между тем, забросив 38-ю и 39-ю шайбы в этой регулярке, Овечкин обошёл легенду НХЛ Бретта Халла по количеству голов для игроков, которым исполнилось 37 лет. У звезды 1990-х их было 37. А больше Овечкина забивали только Горди Хоу и Джонни Буцик — 44 и 40 в сезоне-1972/73.

Что интересно, Овечкин за всю свою карьеру ни разу не уезжал из Миннесоты без набранных очков. Капитан «Кэпиталз» провёл в гостях у «Уайлд» 12 игр, в восьми из них он забивал, а ещё в четырёх ограничивался ассистами.