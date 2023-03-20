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Три очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»

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«Вашингтон Кэпиталз» в гостях потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу коллектива Дина Эвасона.

В составе победителей шайбы забросили Мэттью Болди (первая, пятая, 54-я минуты), Райан Ривз (31-я) и Брендон Духайм (44-я). У проигравших отличились Александр Овечкин (26-я, 53-я), Дилан Строум (57-я). Также 37-летний воспитанник московского «Динамо» записал на свой счёт результативную передачу.

Овечкин забросил 818-ю и 819-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. На первом располагается канадец Уэйн Гретцки (894).

Ранее передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом».

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