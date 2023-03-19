Овечкин оформил дубль в матче с «Миннесотой» и сократил отставание от Гретцки до 75 шайб

«Вашингтон Кэпиталз» встречается в гостях с «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил 819-ю шайбу в НХЛ, реализовав большинство. Это его второй гол в текущей игре. 37-летний воспитанник московского «Динамо» отличился на 26-й и 53-й минутах. Первая шайба была также заброшена в большинстве.

До рекорда Гретцки ему осталось 75 шайб.

Игра проходит в Сент-Поле. Счёт в матче в середине второго периода 5:3 в пользу коллектива Дина Эвасона.

Ранее передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом».