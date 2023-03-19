Узнать больше

Овечкин оформил дубль в матче с «Миннесотой» и сократил отставание от Гретцки до 75 шайб

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» встречается в гостях с «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил 819-ю шайбу в НХЛ, реализовав большинство. Это его второй гол в текущей игре. 37-летний воспитанник московского «Динамо» отличился на 26-й и 53-й минутах. Первая шайба была также заброшена в большинстве. 

До рекорда Гретцки ему осталось 75 шайб.

Игра проходит в Сент-Поле. Счёт в матче в середине второго периода 5:3 в пользу коллектива Дина Эвасона.

Ранее передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить