Хет-трик Бучневича, 817-й гол Овечкина и дуэль Георгиева с Самсоновым: россияне вновь блеснули в матчах регулярки НХЛ

Павел Бучневич оформил второй хет-трик в карьере, но его «Сент-Луис» всё-таки проиграл «Миннесоте». Александр Овечкин, напротив, помог «Вашингтону» взять верх над «Баффало», записав на свой счёт гол и передачу. Вернувшийся в строй после травмы нападающий сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 77 шайб. Вратари Александр Георгиев и Илья Самсонов стали главными героями матча «Торонто» — «Колорадо», пропустив до серии буллитов лишь по одной шайбе.

Возвращение капитана

Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтона» после того, как пропустил встречу с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Российский нападающий внёс весомый вклад в победу команды над «Баффало», записав на свой счёт гол и передачу, благодаря чему был признан первой звездой встречи.

Заброшенная шайба стала 817-й в заокеанской карьере россиянина. Теперь Александр стал ещё ближе к заветной цели — от вечного рекорда Уэйна Гретцки его отделяет 77 шайб. Кроме того, этот гол стал для Овечкина 402-м на домашней арене, благодаря чему он обошёл Майка Гартнера и вышел на чистое четвёртое место в истории лиги по этому показателю.

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Игра на «Кэпитал Уан-Арене» началась не слишком удачно для «Вашингтона». Уже на пятой минуте ворота Чарли Линдгрена кистевым броском распечатал защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин, а на девятой хозяева «горели» уже 0:2 после гола Джона-Джейсона Петерки. И тут в дело включился Овечкин. Получив шайбу в своём «офисе», россиянин не стал бросать по воротам, чего от него ждут все соперники, а прострелил на пятак. Задумка себя оправдала: хотя Дилан Строум сначала и угодил в штангу, на отскок моментально среагировал Ти Джей Оши, протолкнувший-таки шайбу в ворота. На волне успеха «Кэпиталз» с удвоенным энтузиазмом бросились в атаку, но забить не сумели и вместо этого пропустили ещё одну шайбу. Второй период обошёлся без голов, а вот в третьем команды устроили настоящий спектакль, вновь отличившись четырежды на двоих.

Сначала Евгений Кузнецов прервал неудачную серию из шести матчей без очков, застав врасплох голкипера броском по центру. А вслед за ним 37-ю шайбу в сезоне записал себе в актив Овечкин. Причём этот гол был забит в абсолютно не свойственной ему манере. Форвард «Вашингтона» резким движением клюшки скорректировал траекторию летевшей под перекладину шайбы после выстрела Тревора ван Римсдайка. Правда, хозяева всё равно уступали 3:4, так как за пять минут до этого Земгус Гиргенсонс восстановил разницу в две шайбы. В итоге, спаслись «столичные» лишь за 68 секунд до финальной сирена благодаря шайбе Тома Уилсона.

В овертайме команды не смогли определить сильнейшего, а главными героями серии буллитов стали Линдгрен, отразивший два броска, а также Кузнецов и Оши, реализовавшие свои попытки. Причем Евгений сделал это в слегка вальяжной манере, чем восхитил комментаторов.

«Очень важная победа, очень важные очки. Вчера, разумеется, у нас был шанс отыграться, но мы этого не сделали. Играть второй день подряд против молодых, быстрых команд было нелегко. Это были хорошие два очка», — прокомментировал итоги встречи Овечкин.

Также он отметил, что предпочёл бы не пропускать ни одного матча в решающей части регулярного сезона, но иногда этого просто не избежать.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высоко оценил вклад капитана в общий успех. По его словам, россиянин всегда предпочтёт оказаться на площадке, если проблемы со здоровьем не накладывают свой отпечаток.

«Учитывая личные обстоятельства, учитывая то, с чем ему пришлось иметь дело вчера, минувшей ночью и сегодня утром, готовясь к этой игре, я считаю, он выложился по полной», — заключил американский специалист.

Блеск Бучневича

Павел Бучневич превратился в настоящего лидера «Сент Луиса» после того, как команда обменяла Владимира Тарасенко в «Рейнджерс». Россиянин набирает очки на протяжении десяти матчей подряд: за этот отрезок он забросил семь шайб и сделал 11 ассистов.

В домашнем матче с «Миннесотой» 27-летний форвард предстал во всей красе, оформив второй хет-трик в карьере — и первый в форме «Блюз».

Павел открыл счёт в матче на пятой минуте, отработав на пятачке. Он вовремя заметил шайбу, отскочившую от борта прямо к воротам, и, поборовшись, протолкнул её в сетку мимо Марка-Андре Флёри. Ещё до перерыва стало ясно, что игра будет изобиловать острыми моментами и голами: хозяева ещё дважды поразили ворота, а гости ответили одним точным броском.

В начале второго периода «Миннесота» словно с цепи сорвалась, забросив трижды за две минуты, и вырвалась вперёд — 4:3. Бучневич сравнял счёт, причём весьма курьёзным образом. Он даже не бросал по воротам — сделал прострел на пятак, но шайба до партнёра не дошла, а заметалась между коньками защитника и скользнула за ленточку.

Правда, спустя минуту Райан Хартман вновь вывел «Уайлд» вперёд, и тут сдали нервы у голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона. Он просто вылетел из ворот и бросился на празднующих гол хоккеистов «Миннесоты». Пока арбитры пытались утихомирить разъярённого вратаря, с другой половины площадки приехал Флёри, всем своим видом показывая, что он готов сразиться с коллегой по амплуа. Канадец даже сбросил шлем и краги, но судьи не допустили драки и отправили голкиперов на скамейку штрафников. Биннингтон при этом получил ещё и матч-штраф, и «Блюз» пришлось выпустить на лёд Томаса Грайсса. Стать героем матча у последнего не вышло: немец быстро пропустил ещё три гола и вопрос о победителе фактически был снят.

Но финальная точка в матче всё же осталась за Бучневичем. Третий гол россиянин записал на свой счёт под занавес встречи, когда терять «Блюз» было уже нечего. Он смело провалился на пятак после вбрасывания и, получив передачу, щёлкнул в ближний угол. По окончании игры Павел был признан её второй звездой.

Вратарская дуэль

Эффектная битва российских вратарей состоялась в матче «Торонто» — «Колорадо», в котором победу в серии буллитов отпраздновали гости. Первой звездой встречи был признан голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев, который отразил 17 из 18 бросков по своим воротам. Единственную шайбу он пропустил от Моргана Райлли на четвёртой минуте игры.

Чудеса вратарского мастерства продемонстрировал и Илья Самсонов, который спас команду в 28 случаях из 29. В итоге 26-летний россиянин стал второй звездой встречи. С игры ему смог забить лишь Микко Рантанен, а в серии буллитов переиграть голкипера удалось только Натану Маккиннону.

Несмотря на итоговое поражение, главный тренер «Торонто» Шелдон Киф остался доволен действиями россиянина.

«Он был очень надёжен. Я не думаю, что мы позволили создать много опасных моментов у своих ворот, в основном броски были с периметра. Но, если соперник бросал с убойных позиций и точек перед воротами, он был готов к этому. Илья выглядел очень атлетично и быстро перемещался в воротах, учитывая некоторые его сейвы ловушкой. Я считаю, что сегодня он был великолепен», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.