Стабильность Дадонова, большинство Ничушкина и травма Свечникова: как россияне набирают очки в НХЛ

Евгений Дадонов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Сиэтлом». Форвад «Далласа» после обмена показывает невероятную стабильность. Он набрал уже восемь очков в восьми встречах за новую команду. После затишья вновь проявил себя Валерий Ничушкин. На счету форварда «Колорадо» 13-й в сезоне гол и два ассиста в противостоянии с «Монреалем». Тем временем тревожные новости приходят из «Каролины». Один из лидеров «Харрикейнз», Андрей Свечников, выбыл на неопределённый срок. Врачи подозревают у него разрыв связки.

Важная победа Дадонова

Прошедшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись всего три встречи регулярного чемпионата. И в двух из них вновь ярко проявили себя россияне. В первую очередь обращает на себя внимание стабильностью Евгений Дадонов.

Обмен из «Монреаля» в «Даллас» явно пошёл ему на пользу. Форварду удаётся отметиться практически в каждой игре. Не стало исключением и двухматчевое гостевое противостояние с «Сиэтлом». В первой встрече с «Кракеном» форвард сделал голевую передачу в овертайме, а во второй — заработал ещё два очка.

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Нападающий открыл счёт на четвёртой минуте, оказавшись первым на добивании после дальнего броска Уайатта Джонстона. А во втором периоде уже 19-летний канадец отличился после того, как в центре площадки за шайбу поборолся россиянин. Причём сделал это Евгений в тот самый момент, когда «Кракен» до минимума сократил отставание в счёте, и таким образом не дал сопернику шанса на возвращение в игру.

В итоге «Даллас» одержал крайне важную с турнирной точки зрения победу (5:2), поскольку команда борется с «Миннесотой» и «Колорадо» за первую строчку в Центральном дивизионе. Как отметил главный тренер «Старз» Питер Дебур, два выездных матча в Сиэтле стали серьёзной проверкой для его подопечных.

«Это важные четыре очка. Если посмотреть на турнирную таблицу, то мы боремся за первое место в дивизионе и даже за первое место в конференции. Они ведут борьбу за позицию в плей-офф. «Кракен» весь год отлично играет, поэтому для нас было настоящим испытанием провести с ним два матча в гостях. И по-моему, ребята справились хорошо», — приводит слова наставника официальный сайт НХЛ.

Поправил свою статистику и Дадонов. Россиянин набрал восемь очков в восьми матчах за новую команду: у него четыре заброшенные шайбы и столько же голевых передач. Форварду не удалось отличиться только в противостояниях с «Калагри» и «Колорадо». При этом у хоккеиста есть отличный шанс проявить себя в плей-офф, что станет для спортсмена новым вызовом. Хотя Евгений провёл в НХЛ уже семь сезонов, в следующей стадии турнира он практически не выступал.

Возвращение Ничушкина

В этот день проводил свой очередной матч и один из главных соперников «Далласа» за первое место в Центральном дивизионе — «Колорадо», где блистает Валерий Ничушкин. После двухматчевого затишья (спортсмен не смог отличиться в противостояниях с «Лос-Анджелесом» и «Аризоной») форвард вновь ярко проявил себя во встрече с «Монреалем».

Впрочем, игра для подопечных Джареда Беднара больше напоминала тренировку. Уже к 17-й минуте «Эвеланш» вёл со счётом 4:0, дубль оформил Арттури Лехконен. Поэтому далее команде оставалось не растерять созданное преимущество.

Ничушкин же, в свою очередь, поучаствовал в шестом голе «Колорадо». Форвард прошёл по центру и сделал передачу Джей Ти Комферу, который располагался на пятачке. Голкипер «Монреаля» Джейк Аллен немного не дотянулся до шайбы, и американец поражал уже пустые ворота.

Ещё два очка Валерий заработал при реализации большинства. Сначала россиянин стал ассистентом Натана Маккиннона, а затем отличился сам, подправив шайбу после броска Кейла Макара.

Этот гол стал для Ничушкина 13-м в регулярном чемпионате НХЛ. Лучший результат он показывал только в прошлом сезоне, отличившись 25 раз. Однако в этот раз не обходится без травм: нападающий провёл только 36 из 65 встреч своей команды.

Вновь уверенно в матче действовал голкипер «Колорадо» Александр Георгиев. Россиянин отразил 15 из 19 бросков «Монреаля» и таким образом одержал 29-ю победу. По данному показателю он делит второе место с Андреем Василевским и Игорем Шестёркиным. А лидирует Линус Умарк. Вратарь «Бостона» выиграл со своей командой 33 встречи.

Травма Свечникова

Тем временем печальные новости приходят из «Каролины». Серьёзную травму получил нападающий Андрей Свечников, который проводит один из лучших сезонов за океаном. Россиянин забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. Форвард — третий бомбардир «Харрикейнз» в текущей регулярке.

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Свечников повредил правое колено в матче с «Вегасом» 12 марта, неудачно проведя силовой приём против защитника Алека Мартинеса. И после этого пропустил гостевую встречу с «Нью-Джерси». Он поехал на игру вместе с командой, но не сумел выйти на лёд даже на раскатку.

По информации инсайдера Эллиота Фридмана, врачи подозревают у нападающего разрыв передней крестообразной связки. А значит, россиянин точно больше не сыграет в этом сезоне, поскольку данная травма очень серьёзная и требует длительного лечения.

В клубе пока никаких конкретных диагнозов не называют, надеясь на лучшее. Как отмечается в официальном заявлении «Харрикейнз», опубликованном во вторник, 14 марта, Ничушкин выбыл на неопределённый срок.

«В понедельник днём Андрею сделали МРТ и он проконсультировался с врачами команды. Мы с ним продолжаем собирать информацию, чтобы ничего не упустить и решить, как будет лучше для его здоровья. Более подробно мы проинформируем всех после принятия решения», — заявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.