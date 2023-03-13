Главный тренер «Вегаса» — о Дорофееве: он забил головой, такое не забывается

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди высказался об игре Павла Дорофеева в матче с «Сент-Луисом» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Думаю, сегодня у него была действительно хорошая игра. Он забил головой, такое не забывается. Он много работал с шайбой, хорошо развернулся при первом голе на скорости. Мне показалось, что на своём фланге он мог часто проникать внутрь, быть опасным там, попадать в трафик», — приводит слова Кэссиди пресс-служба НХЛ.

На счету Дорофеева два (1 + 1) очка. Свою дебютную шайбу он забросил головой.

Отметим, что это его первые очки в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Дорофеев был признан первой звездой матча с «Сент-Луисом».