Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по числу сезонов с 70+ очками в НХЛ
- AP
- © Philip G. Pavely
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) Малкин отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, он набрал 70 (23 + 47) очков в текущем сезоне.
Россиянин показал данный результат в 12-й раз в карьере. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье и вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по числу сезонов с 70+ очками в НХЛ.
Первое место у Сидни Кросби, который провел 13 подобных сезонов.
Ранее сообщалось, что Малкин поднялся на 46-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.