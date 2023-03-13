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Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по числу сезонов с 70+ очками в НХЛ

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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 70 очков в 12 сезонах НХЛ.
Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по числу сезонов с 70+ очками в НХЛ
  • AP
  • © Philip G. Pavely

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, он набрал 70 (23 + 47) очков в текущем сезоне.

Россиянин показал данный результат в 12-й раз в карьере. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье и вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по числу сезонов с 70+ очками в НХЛ.

Первое место у Сидни Кросби, который провел 13 подобных сезонов.

Ранее сообщалось, что Малкин поднялся на 46-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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