На фоне обмена Орлова: как Свечников оформил ассистентский дубль, а Самсонов остановил Капризова в НХЛ

Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча с «Оттавой», а Илья Самсонов отразил 24 броска и не позволил Кириллу Капризову второй раз в карьере набрать очки в семи выездных встречах подряд. При этом одним из главных событий прошедших дней стал обмен Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон», из-за которого, как сообщают СМИ, сорвался переход Владислава Гаврикова в новую команду.

Ассистентсткий талант Свечникова

Для Андрея Свечникова нынешний чемпионат выходит крайне неоднозначным. С одной стороны, к концу февраля он уже успел «настрелять» более 50 очков, благодаря чему не только занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Каролины», но и готовится обновить личный рекорд в НХЛ по данному показателю. С другой, по-прежнему не может выйти на гроссмейстерский график в один результативный балл за игру, а снайперские навыки и вовсе демонстрирует по особым случаям. Пару дней назад россиянин наконец прервал серию из 19 «сухих» матчей, но в следующем вновь не отметился заброшенными шайбами.

Правда, даже это не помешало Свечникову занять вторую строчку в списке главных звёзд встречи. Нападающий «Харрикейнз» дважды ассистировал партнёрам и стал одним из творцов крупной победы над «Сенаторз» (4:0). Сначала он принял участие в комбинации, завершившейся точным попаданием Сета Джарвиса, а потом выкатил шайбу под бросок Мартину Нечасу. Россиянин в шестой раз в сезоне записал на свой счёт две результативные передачи и помог команде продолжить борьбу за Президентский кубок, ранее ей ни разу не достававшийся. В настоящий момент «Каролина» располагается на втором месте в сводной таблице лиги с 86 очками, а уступает лишь «Бостону» (93).

При этом Свечников мог оформить и ассистентский хет-трик. Изначально на него записали пас и в эпизоде с голом Брента Бёрнса, о чём даже объявил диктор на «Пи-Эн-Си Арене» в Роли. Но впоследствии лига пересмотрела своё решение и постановила, что канадец отличился без чьей-либо мощи. А жаль, ведь в этом случае Андрей не только достигал отметки в 52 очка, но и догонял того же Нечаса в списке лучших бомбардиров «Харрикейнз».

Гол Проворова и удачная серия Георгиева

Значительный вклад в успех своей команды внесли и двое других российских легионеров. Валерий Ничушкин последовал примеру Свечникова и вновь выступил в роли «подносчика снарядов» для главной звезды «Колорадо». Уже в дебюте матча с «Виннипегом» он поучаствовал в организации молниеносной контратаки и элегантной передачей в касание вывел Натана Маккиннона на рандеву с Коннором Хеллебайком. Лидер действующих обладателей Кубка Стэнли не сплоховал и легко реализовал импровизированный буллит.

И хотя «Джетс» уже спустя три минуты восстановили паритет, навязать борьбу «Эвеланш» не сумели. И во многом благодаря уверенной игре Александра Георгиева. Пусть он не смог помешать отличиться Мэйсону Эпплтону, впоследствии был безошибочен и совершил в общей сложности 26 сейвов. Больше всего пострадали Кайл Коннор и Кевин Стенлунд, исполнившие по четыре броска по воротам россиянина, но обиднее всех должно быть Николаю Элерсу. Тот атаковал практически в упор, но голкипер среагировал и отвёл угрозу.

Таким образом, Георгиев продлил беспроигрышную серию до трёх матчей и продолжил борьбу за «Везина Трофи». В настоящий момент он входит в десятку лучших вратарей НХЛ по большинству ключевых показателей. По числу побед занимает шестую позицию (24), седьмую — по проценту отражённых бросков (91,9%), восьмую — по общему числу спасений (1199). Да и по коэффициенту надёжности он не так далёк от топ-10. В среднем за встречу он пропускает по 2,67 шайбы, что является 16-м результатом среди всех коллег по амплуа.

В свою очередь, в тройку самых «надёжных» российских голкиперов входят Пётр Кочетков, Илья Самсонов и Илья Сорокин. Но если первый вынужденно сослан в АХЛ после возвращения в строй двух основных вратарей «Каролины», то другие стабильно выходят на лёд. Правда, не всегда помогают своим коллективам брать два очка. Если «Торонто» сумел прервать успешную серию «Миннесоты» из четырёх встреч, то «Айлендерс» на своём льду не справились с «Лос-Анджелесом».

Хотя в этом сложно винить Сорокина. Он совершил 25 сейвов, а пропущенные голы скорее стали следствием попустительства со стороны защитников, чем ошибок стража ворот. Филиппу Дано никто не помешал исполнить добивание с пятака, Артуру Калиеву — завершить контратаку два-в-одного, а Габриэлю Виларди — мощно «щёлкнуть» сходу. В последнем случае Илья даже успел среагировать и коснулся шайбы, но та предательски отскочила в сетку. Партнёры же ограничились лишь двумя точными попаданиями и не помогли одержать третью победу подряд.

Самсонов тоже был вынужден нередко демонстрировать своё мастерство, но был чуть удачливее. Он пропустил лишь однажды, зато отметился 24 сейвами и не позволил Кириллу Капризову отличиться в седьмой выездной встрече подряд и повторить собственный рекорд. Форвард «Миннесоты» ограничился двумя бросками в створ и завершил игру с отрицательным показателем полезности («-1»). А без результативных действий своего лидера «Уайлд» были биты в овертайме — 1:2.

Не самым удачным образом день сложился и для Сергея Бобровского с Иваном Проворовым. Вратарь хоть и разразился 32 спасениями, не сумел обеспечить «Флориде» победу над «Баффало» (1:3), а защитник — уберечь «Филадельфию» от поражения в матче с «Монреалем» (2:5). Немного поднять ему настроение может разве что четвёртый гол в регулярке. За полторы минуты до конца тот поддержал атаку партнёров и оставил не у дел Джейка Аллена.

Отъезд Орлова

При этом одно из главных событий последних дней в НХЛ произошло за пределами льда. Речь идёт об обмене Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон». Российский защитник защищал цвета «столичных» на протяжении 11 сезонов, помог ему завоевать Кубок Стэнли, а в нынешнем чемпионате делил шестое место среди всех полевых хоккеистов команды по показателю полезности («2»), а также располагался на четвёртой строчке списка лучших защитников-бомбардиров. Но это не помешало руководству отправить его и Гарнета Хэтэуя в Массачусетс, получив обратно Крэйга Смита и три выбора на драфте.

Недовольство этой сделкой высказали не только сам защитник, но и капитан коллектива. По словам Дмитрия, «Кэпиталз» стали для него семьёй, покидать которую очень тяжело. А Александр Овечкин назвал отъезд соотечественника «грустным событием». По его признанию, и Орлов, и Хэтэуй были отличными одноклубниками и хорошим друзьями, а расставание с ними будет непросто пережить.

Тем не менее, в окружении россиянина прекрасно понимали, что обмен в другую команду вполне возможен. И это объясняется его истекающим контрактом, с чьим продлением возникли сложности. По информации «Матч ТВ», 31-летний Орлов хотел подписать соглашение на шесть лет, в то время как «Вашингтон» предлагал ему договор на три года. И чтобы хоккеист не покинул столицу в статусе свободного агента, было решено получить за него хоть какую-то компенсацию.

Но в этой истории важно и то, что от обмена Орлова серьёзно пострадал другой российский защитник. Как сообщает The Athletic, изначально в «Бостон» должен был отправиться Владислав Гавриков. Клубы практически ударили по рукам, но «Брюинз» несколько раз обращались с просьбой немного отложить оформление сделки. При этом сам спортсмен всё это время не выходил на лёд, ведь в «Коламбусе» опасались, что тот получит травму.

И теперь неясно, как разрешится ситуация с Гавриковым. Сегодня он остался вне заявки на матч с «Миннесотой», а в последний раз выходил на лёд аж 11 февраля. И непонятно, будет ли он возвращён в основу или продолжит ждать предложений от других коллективов.