Орлов трогательно попрощался с «Вашингтоном»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов продолжит карьеру в «Бостон Брюинз».

«Очень трудно покидать команду, которая предоставила мне шанс играть в лучшей лиге мира. «Вашингтон» был моей семьей и моим вторым домом последние 11 лет. Никогда не забуду свой переход в «Кэпиталз» и, конечно же, главное достижение — победу в Кубке Стэнли, который мы с командой привезли в Вашингтон», — написал хоккеист в соцсетях.

Помимо Орлова, «Вашингтон» отдал «Брюинз» нападающего Гарнета Хэтэуэя.

Взамен «столичные» получили форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика: пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м.

Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее журналист Флуто Шинзава сообщил, что Орлов может дебютировать за «Бостон Брюинз» в матче с «Ванкувер Кэнакс».