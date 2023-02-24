Источник: Орлов может дебютировать за «Бостон» в матче с «Ванкувером»
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«Ожидается, что завтра в Ванкувер прилетят Дмитрий Орлов и Гарнет Хэтэуэй. Возможно, они сыграют против «Кэнакс», — написал журналист в социальных сетях.
Помимо Орлова, «Вашингтон» отдал «Брюинз» нападающего Гарнета Хэтэуэя.
Взамен «столичные» получили форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика: пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м.
Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
Ранее агент Орлова рассказал об обмене защитника из «Вашингтона» в «Бостон».