Агент Орлова рассказал об обмене защитника из «Вашингтона» в «Бостон»

Агент защитника Дмитрия Орлова Марк Гандлер прокомментировал обмен своего клиента из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз».

«В ситуации с данным обменом, когда игрок в скором времени должен стать свободным агентом, нет ничего удивительного. Эта сделка распределила зарплату Дмитрия по трём командам. «Вашингтон» получил то, что хотел. «Кэпиталз» не могли упустить такую возможность, зная, что Дмитрий станет свободным агентом по окончании сезона», — цитирует Гандлера РИА Новости.

Он также подчеркнул, что российский защитник был в шоке, узнав об обмене. По его словам, «Брюинз» является фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли.

«Он уже выиграл Кубок Стэнли один раз, и он хочет сделать это опять. Такое чувство никогда не проходит», — добавил Гандлер.

Помимо Орлова, «Вашингтон» отдал «Брюинз» нападающего Гарнета Хэтэуэя.

Взамен «столичные» получили форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика: пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м.

Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее в «Бостоне» оценили качества защитника Орлова.