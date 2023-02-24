В «Бостоне» оценили качества защитника Орлова

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини прокомментировал обмен защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова в клуб.

«И Орлов, и Хэтэуэй принесут в нашу команду качества, которые дополнят её. Думаю, они легко смогут влиться в нашу команду. В случае Орлова — он добавляет огромную универсальность, поскольку может играть на обеих позициях, внося вклад в атаку и оборону», — приводит слова Суини пресс-служба НХЛ.

Также «Вашингтон» отдал «Брюинз» нападающего Гарнета Хэтэуэя.

Взамен «столичные» получили форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика: пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м.

Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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