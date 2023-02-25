«Торонто» обыграл в овертайме «Миннесоту», Самсонов отразил 24 броска

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер (17-я минута) и Давид Кемпф (62-я). У «Миннесоты» отличился Брэндон Дюхайм (13-я).

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 броска из 25, а его соотечественник из «Уайлда» нападающий Кирилл Капризов завершил встречу с показателем «-1».

Ранее «Филадельфия Флайерз» потерпел разгромное поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.