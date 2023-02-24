Рвение Кузьменко и чудо-голы Любушкина и Капризова: чем удивили россияне в НХЛ в день возвращения Овечкина

Александр Овечкин провёл первый матч в регулярном чемпионате НХЛ после перерыва, связанного со смертью отца. Российский нападающий не сумел отличиться, а его «Вашингтон» потерпел уже шестое поражение подряд и отдалился от зоны плей-офф. Илья Любушкин забросил первую шайбу в сезоне и принёс победу «Баффало» над «Тампой» в овертайме. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился эффектным голом вслепую, а Андрей Кузьменко во втором матче подряд сравнял счёт на последних секундах, благодаря чему его «Ванкувер» победил «Сент-Луис» в овертайме.

Возвращение Овечкина

Александр Овечкин провёл первый матч за «Кэпиталз» после смерти отца. Российский форвард вернулся в расположение команды в среду буквально через несколько часов после прилёта. Он провёл первую с 14 февраля тренировку и заявил, что хочет как можно быстрее вернуться к игре и помочь команде справиться с затянувшимися трудностями.

Положение «Вашингтона» за время отсутствия капитана, действительно, существенно осложнилось. Столичные продлили серию поражений до пяти матчей и покинули зону плей-офф. Партнёры по команде и тренер Питер Лавиолетт с нетерпением ждали возвращения Овечкина.

«Он наш лидер, наш капитан. Его возвращение очень важно. Даже то, что он будет просто рядом с парнями, я думаю, само по себе вызовет искру, которая нам нужна, чтобы выбраться из этой колеи», — говорил накануне Ти Джей Оши.

В 2021 году американский форвард также потерял отца. Он рассказал, что возвращение на лёд стало для него способом справиться с переживаниями и начать жить заново. Ти Джей подчеркнул, что в команде всегда готовы подставить дружеское плечо в сложных ситуациях, и выразил надежду, что поддержка партнёров поможет и Овечкину.

В клубе решили очень трогательно почтить память Михаила Овечкина. На матч с «Анахаймом» хоккеисты вышли со специальными наклейками на шлемах, где было написано «Папа Ови». Не остались в стороне и фанаты, бурно приветствовавшие своего кумира во время представления стартового состава.

Сама игра сложилась для Великой восьмёрки не совсем так, как ему бы хотелось, но это и не мудрено после длительного перерыва. Форвард провёл на льду чуть больше 21 минуты, нанёс 5 бросков в створ и допустил 4 потери шайбы. Его коэффициент полезности в этом матче составил «минус 2». В одном из эпизодов россиянин упустил отличную возможность поразить ворота. Он пришёл на помощь Никласу Бэкстрёму, который боролся на пятачке, но не сумел перекинуть вратаря.

В итоге «Кэпиталз» уступили со счётом 2:4, и это уже шестое подряд поражение для столичных. Такого с ними не случалось с 2003 года. Овечкин после матча отметил, что только начинает нащупывать свою игру.

«Всё было нормально. Знаете, хорошо, что я вернулся. Я чувствую, что игра налаживается с каждой сменой. Но следующий матч будет ещё лучше. У нас всё ещё есть шанс попасть в плей-офф», — подчеркнул россиянин.

Также он поблагодарил руководство клуба и команду за поддержку.

«Это было тяжёлое время для меня, моей семьи и всех моих друзей, но это жизнь. Память останется навсегда, а нам просто нужно двигаться дальше. У нас ещё есть шанс выйти в плей-офф», — подчеркнул Александр.

Эффектные голы Любушкина и Капризова

Илья Любушкин неожиданно стал главным героем матча «Баффало» с «Тампой». Команды, хотя и забросили десять шайб на двоих, не смогли выявить сильнейшего в основное время, а в овертайме российский защитник сотворил просто шедевральный гол. Он вышел на лёд в составе спецбригады, так как «Сейбрз» оказались в меньшинстве, получив штраф за выброс шайбы в конце третьего периода.

Илье пришлось активно действовать против лидера и капитана «Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, и в одном из эпизодов он просто обокрал замешкавшегося нападающего. Некоторые эксперты усмотрели в действиях Любушкина нарушение правил, посчитав, что он зацепил канадца клюшкой, в связи с чем тот потерял равновесие и свалился на лёд. Но судьи фола не зафиксировали, а россиянин между тем в одиночку рванул к воротам Андрея Василевского и хлёстким ударом сходу отправил шайбу в сетку.

Что удивительно, этот гол стал для Любушкина первым в игре за «Баффало», в который он перешёл в нынешнем сезоне. А всего за свою карьеру в НХЛ защитник до нынешнего момента забросил лишь три шайбы — одну за «Аризону» в сезоне 2020-21 и две за «Торонто» в 2021-22.

Хоккеист рассказал, что подхватив шайбу, думал лишь о том, что нужно как можно скорее добраться до ворот противника и совершить бросок, пока его не настигли защитники. Также он подчеркнул, что рад принести победу команде и горд собственным достижением.

«Если вы посмотрите на мою статистику, то поймёте, что забиваю я не очень много. Так что это всегда очень классно. Я рад отличиться за «Баффало». Это моя команда. Здорово в ней находиться, у меня просто невероятные партнёры. Играть с ними одно удовольствие», — отметил Илья.

Благодаря этому голу россиянин установил уникальное клубное достижение. Он стал единственным хоккеистом «Баффало», который забивал в меньшинстве в овертайме матча регулярки. До этого Джейсон Поминвилль исполнял подобное лишь в ходе плей-офф — 13 мая 2006 года в полуфинале Восточной конференции с «Оттавой».

Порадовал очередным красивым голом и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, эффектно реализовавший выход два в один в матче с «Коламбусом». В середине первого периода россиянин получил передачу от партнёра и продвигался к воротам вдоль правого борта, наблюдая при этом за набегавшим партнёром Матсом Цукарелло и защитником соперника. Это, видимо, сбило с толку голкипера «Блю Джекетс», который ожидал от Капризова передачи на норвежца. Поэтому, когда уроженец Новокузнецка вместо этого бросил по воротам, совсем не глядя на них, вратарь оказался бессилен.

Эта шайба, которая помогла «Уайлд» одержать победу со счётом 2:0, стала для Кирилла уже 34-й в нынешнем сезоне. Это лучший показатель среди всех россиян лиги. Александр Овечкин отстаёт от соотечественника на два гола.

Достижение Кузьменко

Невероятные обороты набрал в последних матчах Андрей Кузьменко. В игре с «Сент-Луисом» российский форвард вновь, второй раз подряд, затащил свою команду в овертайм, сравняв счёт на последних секундах основного времени. Но если в прошлый раз «Ванкувер» так и не сумел спастись от поражения в игре с «Нэшвиллом», то теперь усилия Кузьменко не прошли даром. В дополнительное время исход матча в свою пользу решил его партнёр по звену Элиас Петтерссон.

Россиянин между тем стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, кому удавалось сравнивать счёт на последних секундах в двух матчах подряд. До него этим могли похвастаться лишь звёзды прошлого века — Шон Макичерн, Микко Макела и Фил Эспозито.

Кроме того, Андрей забивает уже четыре матча подряд. Всего же в его активе 51 (27 + 24) очко в 57 матчах, а в рейтинге лучших российских снайперов НХЛ он занимает третье место после Овечкина и Капризова.